Врачи борются: загоревшийся на концерте Филипп Киркоров попал в больницу (видео)
58-летний российский эстрадный певец Филипп Киркоров попал в отделение экстренной хирургии частной клиники.
Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Причиной госпитализации артиста стали осложненитрбк номер с фейверками из спины, но что-то явно пошло не так. На видео, облетевших Сеть, видно, как ему больно.
В конце перформанса он сказал: "Обжегся" и тут же сорвал аплодисменты зала.
По словам популярного среди российских знаменитостей пластического хирурга Тимура Хайдарова, процесс заживления ожога затянулся, пошло осложнение на одной из рук из-за сахарного диабета. Сейчас медики борются за здоровье певца.
Представители Киркорова подтвердили, что он наблюдается у врачей, но не стали уточнять, амбулаторно или стационарно.
Сам Киркоров на видео из палаты заявил, что он мужественно допел концерт, и если бы не журналисты, никто бы не узнал о случившемся. По его словам. у него – ожог второй степени.
Ранее Фокус писал, что у Филиппа Киркорова умер отец, а актер Алексей Панин раскрыл новые детали об артисте.