Врачи борются: загоревшийся на концерте Филипп Киркоров попал в больницу (видео)

58-летний российский эстрадный певец Филипп Киркоров попал в отделение экстренной хирургии частной клиники.

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Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Причиной госпитализации артиста стали осложненитрбк номер с фейверками из спины, но что-то явно пошло не так. На видео, облетевших Сеть, видно, как ему больно.

В конце перформанса он сказал: "Обжегся" и тут же сорвал аплодисменты зала.

Филипп Киркоров обжег руку из-за неудачного трюка с фейерверками

По словам популярного среди российских знаменитостей пластического хирурга Тимура Хайдарова, процесс заживления ожога затянулся, пошло осложнение на одной из рук из-за сахарного диабета. Сейчас медики борются за здоровье певца.

Представители Киркорова подтвердили, что он наблюдается у врачей, но не стали уточнять, амбулаторно или стационарно.

Сам Киркоров на видео из палаты заявил, что он мужественно допел концерт, и если бы не журналисты, никто бы не узнал о случившемся. По его словам. у него – ожог второй степени.

Ранее Фокус писал, что у Филиппа Киркорова умер отец, а актер Алексей Панин раскрыл новые детали об артисте.