"Пойду на фронт и в колготках": Киркоров после длительного молчания отреагировал на шутку Галкина (видео)

Юморист Максим Галкин еще в конце марта со сцены посоветовал певцу отправиться на передовую в Украину в прозрачных колготках и таким образом остановить войну. Но Филипп Киркоров ответил Галкину только в середине апреля.

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Российский певец Филипп Киркоров отреагировал на шутку юмориста Максима Галкина о том, что ему нужно в своем прозрачном сценическом костюме поехать на оккупированный Донбасс. Киркоров сделал это в интервью "Ты не поверишь!", которое вышло в эфир 15 апреля.

"Ради сохранения мира, если это спасет чью-то жизнь, то пойду и в колготках на передовую. Меня ничем не испугаешь", — сказал певец.

Киркоров добавил, что не воспринял слова юмориста Максима Галкина всерьез и не обиделся на него.

"Я расстраиваюсь, но не из-за такой ерунды", — добавил звезда шоу-бизнеса.

Заметим, что в конце марта 2023 года Филипп Киркоров не стал комментировать шутку Галкина лично. Но по этому поводу комментарий росСМИ дала его представительница Екатерина Успенская.

"Филиппа Бедросовича ничем не задеть. Филипп сосредоточен сейчас полностью на своем шоу, так как не за горами день рождения. Не думаю, что он даже и видел эти шутки", — сказала тогда Успенская.

В 2022 году Киркоров, выступая с гастролями в Казахстане, вышел к зрителям в странном сценическом костюме, который тесно облегал фигуру певца и был прозрачным.

Киркоров в колготках с головой Скабеевой: о чем пошутил Галкин

На концерте, который состоялся в конце марта в Израиле, российский юморист Максим Галкин пошутил о российско-украинской войне.

Юморист вспомнил ситуацию с Ангелиной Вовк, которая собиралась поехать на передовую в Украину вместе Хрюшей и Степашкой — героями некогда популярной детской передачи "Спокойной ночи, малыши".

"Ну, у Хрюши и Степаши никто не спрашивал. На ее месте, я бы взял Филю. Мне кажется, если Филипп в прозрачных колготках появится на фронте, перемирие на несколько дней обеспечено. А если он еще будет держать голову Скабеевой — это будет похоже на бренд Versace — это вообще будет невероятно", — сказал Галкин со сцены.

Заметим, что шутка о певце Филиппе Киркорове в колготках имела под собой реальное основание. В 2022 году Киркоров, выступая с гастролями в Казахстане, вышел к зрителям в странном сценическом костюме, который тесно облегал фигуру певца и был прозрачным.

Напомним, 23 марта российский журналист-пропагандист Владимир Соловьев грубо отозвался о юмористе Максиме Галкине и призвал компетентные органы возбудить против него уголовное дело. Он призвал разобраться с юмористом, который выступая на концерте, пошутил по поводу еще одной журналистке-пропагандистке — Ольге Скабеевой.

Мы также писали, что в начале января 2023 года Максим Галкин ответил со сцены на приветствие "Слава Украине" в Дубае. По словам артиста, он не смог оставаться нейтральным по отношению к событиям в Украине.