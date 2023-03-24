"Считаю абсолютной гнидой": пропагандист Соловьев пришел в ярость из-за шутки Галкина (видео)

Несколько дней назад юморист Максим Галкин, который уже неоднократно выражал свою поддержку Украине, на своем концерте пошутил о шоумене Филиппе Киркорове, держащим в руках голову пропагандистки Ольги Скабеевой.

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Российский журналист-пропагандист Владимир Соловьев грубо отозвался о юмористе Максиме Галкине и призвал компетентные органы возбудить против него уголовное дело. Об этом Соловьев написал в своем Телеграм-канале в четверг, 23 марта.

"Я всегда знал, что есть люди, а есть гниды. И я считаю абсолютным гнидой Макса Галкина", — написал российский пропагандист.

Также он призвал возбудить уголовное дело против юмориста, который на днях, выступая на концерте в Дубае пошутил по поводу еще одной журналистке-пропагандистке — Ольге Скабеевой.

"Есть выражения, за которые надо бить морду", — отреагировал на это шутку Соловьев.

Пропагандист в прямом эфире даже обратился к главе Следкома РФ Александру Бастрыкину с просьбой "обратить внимание" на слова Максима Галкина.

Соловьев считает, что шоумена нужно судить и конфисковать все имущество Галкина на территории России.

Владимир Соловьев призывает возбудить против юмориста Максима Галкина уголовное дело и конфисковать его имущество

Киркоров в колготках с головой Скабеевой: какая шутка Галкина разозлила пропагандиста Соловьева

На концерте, который состоялся несколько дней назад в Израиле, российский юморист Максим Галкин пошутил о российско-украинской войне.

Юморист вспомнил ситуацию с Ангелиной Вовк, которая собиралась поехать на передовую в Украину вместе Хрюшей и Степашкой — героями некогда популярной детской передачи "Спокойной ночи, малыши".

"Ну, у Хрюши и Степаши никто не спрашивал. На ее месте, я бы взял Филю. Мне кажется, если Филипп в прозрачных колготках появится на фронте, перемирие на несколько дней обеспечено. А если он еще будет держать голову Скабеевой — это будет похоже на бренд Versace — это вообще будет невероятно", — сказал Галкин со сцены.

Заметим, что шутка о певце Филиппе Киркорове в колготках имела под собой реальное основание. В 2022 году Киркоров, выступая с гастролями в Казахстане, вышел к зрителям в странном сценическом костюме, который тесно облегал фигуру певца и был прозрачным.

Как на шутку Максима Галкина отреагировали Киркоров и Скабеева

Филипп Киркоров не стал комментировать шутку Галкина лично. Но по этому поводу комментарий росСМИ дала его представительница Екатерина Успенская.

"Филиппа Бедросовича ничем не задеть. Филипп сосредоточен сейчас полностью на своем шоу, так как не за горами день рождения. Не думаю, что он даже и видел эти шутки", — сказала Успенская.

А вот российская пропагандистка Ольга Скабеева отреагировала на шутку о себе более эмоционально.

"Правда же смешно? Какой душевный и безобидный мальчик. Голова Скабеевой у Киркорова в руках. Ахаха", — написала пропагандистка в своем Телеграм-канале.

Также журналистка обозвала Максима Галкина ублюдком, "обыкновенной гнидой" и "форменным п*дерастом".

Кроме того Ольга Скабеева считает, что шутка юмориста была прямым призывом к ее убийству.

Пропагандистка Ольга Скабеева считает, что Максим Галкин призывал со сцены расправиться с ней

Напомним, в январе российский юморист Максим Галкин отреагировал на трагедию в Днепре всего тремя словами. "Днепр. Невыносимо… невозможно…", – подписал снимок артист, добавив эмодзи в виде разбитого сердца и сложенных в молитве рук. Комментарии к публикации Галкин закрыл.

А в наяале января 2023 года Максим Галкин ответил со сцены на приветствие "Слава Украине" в Дубае. По словам артиста, он не смог оставаться нейтральным по отношению к событиям в Украине.