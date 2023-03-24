"Вважаю абсолютною гнидою": пропагандист Соловйов розлютився через жарти Галкіна (відео)

Кілька днів тому гуморист Максим Галкін, який уже неодноразово висловлював свою підтримку Україні, на своєму концерті пожартував про шоумена Філіпа Кіркорова, який тримає в руках голову пропагандистки Ольги Скабеєвої.

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Російський журналіст-пропагандист Володимир Соловйов грубо відгукнувся про гумориста Максима Галкіна і закликав компетентні органи порушити проти нього кримінальну справу. Про це Соловйов написав у своєму телеграм-каналі у четвер, 23 березня.

"Я завжди знав, що є люди, а є гниди. І я вважаю абсолютним гнидою Макса Галкіна", — написав російський пропагандист.

Також він закликав порушити кримінальну справу проти гумориста, який днями, виступаючи на концерті в Дубаї, пожартував із приводу ще однієї журналістки-пропагандистки — Ольги Скабєєвої.

"Є висловлювання, за які треба бити морду", — відреагував на це жарт Соловйов.

Пропагандист у прямому ефірі навіть звернувся до голови Слідкому РФ Олександра Бастрикіна з проханням "звернути увагу" на слова Максима Галкіна.

Соловйов вважає, що шоумена потрібно судити та конфіскувати все майно Галкіна на території Росії.

Володимир Соловйов закликає порушити проти гумориста Максима Галкіна кримінальну справу та конфіскувати його майно

Кіркоров у колготках із головою Скабеєвої: який жарт Галкіна розлютив пропагандиста Соловйова

На концерті, який відбувся кілька днів тому в Ізраїлі, російський гуморист Максим Галкін пожартував про російсько-українську війну.

Гуморист згадав ситуацію з Ангеліною Вовк, яка збиралася поїхати на передову в Україну разом Хрюшею та Степашкою — героями колись популярної дитячої передачі "Спокойной ночи, малыши".

"Ну, у Хрюші та Степаші ніхто не питав. На її місці, я б узяв Філю. Мені здається, якщо Філіп у прозорих колготках з'явиться на фронті, перемир'я на кілька днів забезпечене. А якщо він ще триматиме голову Скабєєвої — це буде схоже на бренд Versace — це взагалі буде неймовірно", — сказав Галкін зі сцени.

Зауважимо, що жарт про співака Філіпа Кіркорова в колготках мав під собою реальну підставу. У 2022 році Кіркоров, виступаючи з гастролями в Казахстані, вийшов до глядачів у дивному сценічному костюмі, який тісно облягав фігуру співака і був прозорим.

Як на жарт Максима Галкіна відреагували Кіркоров та Скабєєва

Філіп Кіркоров не став коментувати жарт Галкіна особисто. Але з цього приводу коментар росЗМІ дала його представниця Катерина Успенська.

"Філіпа Бедросовича нічим не зачепити. Філіп зосереджений зараз повністю на своєму шоу, бо не за горами день народження. Не думаю, що він навіть і бачив ці жарти", — сказала Успенська.

А ось російська пропагандистка Ольга Скабєєва відреагувала на жарт про себе емоційніше.

"Правда ж смішно? Який душевний і безневинний хлопчик. Голова Скабєєвої у Кіркорова в руках. Ахаха", — написала пропагандистка у своєму телеграм-каналі.

Також журналістка обізвала Максима Галкіна виродком, "звичайною гнидою" та "форменим п*дерастом".

Крім того Ольга Скабєєва вважає, що жарт гумориста був прямим закликом до її вбивства.

Пропагандистка Ольга Скабєєва вважає, що Максим Галкін закликав зі сцени розправитися з нею

Нагадаємо, у січні російський гуморист Максим Галкін відреагував на трагедію у Дніпрі лише трьома словами. "Дніпро. Нестерпно… неможливо…" — підписав знімок артист, додавши емодзі у вигляді розбитого серця та складених у молитві рук. Коментарі до публікації Галкін закрив.

А на початку січня 2023 року Максим Галкін відповів зі сцени на вітання "Слава Україні" в Дубаї. За словами артиста, він не зміг залишатися нейтральним щодо подій в Україні.