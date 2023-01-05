"Героям слава": Максим Галкін відповів зі сцени на вітання "Слава Україні" в Дубаї (відео)

За словами артиста, він не може залишатися нейтральним щодо подій в Україні.

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47-річний гуморист і телеведучий Максим Галкін, відомий своєю проукраїнською позицією, 4 січня під час свого концерту в Дубаї прокричав "Героям слава!" у відповідь на гасло "Слава Україні!", яке вигукнув один із його глядачів. Про це артист повідомив на своїй офіційній сторінці в Instagram.

"Мене попросили бути нейтральним. Як я можу бути нейтральним... Мене попросили, щоб це був не мітинг, а концерт. Тому пам'ятаємо, сміємося", — сказав Галкін під час свого виступу.

Нагадаємо, 2 січня в Дубаї відбулася новорічна вечірка, де разом із іншими зірками шоу-бізнесу РФ виступав на корпоративі й російський співак Валерій Меладзе. Чоловік із натовпу підійшов до нього та на відео вирішив записати привітання від артиста для своєї дружини Віри. Після чого автор відео каже: "Слава Україні", — а Меладзе пошепки відповідає: "Героям слава!".

Після цього російська сенаторка Олена Афанасьєва повідомила, що Валерія Меладзе планують позбавити російського громадянства за сказане ним гасло "Героям слава!".

2 січня також повідомлялося, що на новорічному корпоративі в Дубаї до Олега Газманова підійшли невідомі чоловіки та попросили засудити війну в Україні. Однак російський артист не став цього робити.

Пізніше, 3 січня, Меладзе заявив, що він мріє про те, щоб війна припинилася, а між народами України та Росії встановилася злагода.