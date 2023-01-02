"Героям слава": Валерій Меладзе відповів на вітання "Слава Україні" в Дубаї (відео)

На відміну від Меладзе, який спочатку засудив російську агресію, Олег Газманов, який також перебував в ОАЕ, від відповіді на запитання про підтримку України пішов.

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57-річний російський співак Валерій Меладзе вирушив на новорічну вечірку в Дубай, де разом із іншими зірками шоу-бізнесу РФ виступав на корпоративі, і мимоволі знову висловив свою позицію щодо російсько-української війни.

На опублікованих у мережі кадрах видно, що виконавець із келихом вина спілкується з шанувальниками. Чоловік із натовпу підійшов до нього та на відео вирішив записати привітання від артиста для своєї дружини Віри. Після чого автор відео говорить: "Слава Україні", — а Меладзе пошепки відповідає: "Героям слава!"

Кадри відразу розлетілися в соцмережах, і Меладзе, який і так у Росії значиться в списку "іноагентів" за те, що не підтримав військову агресію РФ, потрапив у ще більшу немилість із боку Z-патріотів.

А ось його колега з цеху Олег Газманов, який також полетів на новорічні свята в Дубай, від відповіді на питання про своє ставлення до війни Росії проти України пішов. Коли він перебував на сцені, до нього підійшли чоловіки та попросили засудити агресію РФ.

"Скажи, що ти за Україну. Скажи, що ти проти війни. Ти за війну?" — запитали вони в артиста, який відкрито підтримав війну та дії Путіна.

Газманов, незважаючи на серйозну налаштованість гостей корпоративу, не відповів і попросив дати йому "нормально відпочити". Судячи з кадрів, які розійшлися телеграм-каналами, справа ледь не дійшла до бійки.

Із інших російських зірок, які розважали публіку в Дубаї, засвітилися "Іванушки", Олександр Ревва, Павло Воля.

Нагадаємо, Валерій Меладзе в перший день війни записав відеозвернення, де закликав сторони сісти за стіл переговорів.