"Героям слава": Валерий Меладзе ответил на приветствие "Слава Украине" в Дубае (видео)

В отличие от Меладзе, изначально осудившего российскую агрессию, Олег Газманов, который тоже находился в ОАЭ, от ответа на вопрос о поддержке Украины ушел.

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57-летний российский певец Валерий Меладзе отправился на новогоднюю вечеринку в Дубай, где вместе с другими звездами шоу-бизнеса РФ выступал на корпоративе, и невольно снова выразил свою позицию относительно российско-украинской войны.

На опубликованных в Сети кадрах видно, что исполнитель с бокалом вина общается с поклонниками. Мужчина из толпы подошел к нему и на видео решил записать поздравление от артиста для своей жены Веры. После чего автор видео говорит "Слава Украине", а Меладзе полушепотом отвечает "Героям слава!"

Кадры тут же разлетелись в соцсетях, и Меладзе, который и так в России значится в списке "иноагентов" за то, что не поддержал военную агрессию РФ, попал в еще большую немилость со стороны Z-патриотов.

А вот его коллега по цеху Олег Газманов, который также улетел на новогодние праздники в Дубай, от ответа на вопрос о своем отношении к войне России против Украины ушел. Когда он находился на сцене, к нему подошли мужчины и попросили осудить агрессию РФ.

"Скажи, что ты за Украину. Скажи, что ты против войны. Ты за войну?", – спросили они у артиста, который открыто поддержал войну и действия Путина.

Газманов, несмотря на серьезную настроенность гостей корпоратива, не стал отвечать и попросил дать ему "нормально отдохнуть". Судя по кадрам, которые разошлись по телеграмм-каналам, дело едва не дошло до драки.

Из других русских звезд, развлекавших публику в Дубае, засветились "Иванушки", Александр Ревва, Павел Воля.

Напомним, Валерий Меладзе в первый день войны записал видеообращение, где призвал стороны сесть за стол переговоров.