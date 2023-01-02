"Скажи, що ти проти війни": невідомі у Дубаї вимагали в Газманова підтримати Україну

Російський співак виконував пісню "Ясные дни", коли до нього підійшли двоє чоловіків і російською попросили його "зректися" військової агресії.

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Російський артист Олег Газманов, відомий своєю підтримкою Володимира Путіна, полетів у Дубай до Об'єднаних Арабських Еміратів для виступу на новорічному корпоративі. Проте на святі до нього підійшли невідомі чоловіки та попросили засудити війну в Україні. Про це пише російське інтернет-видання ASTRA.

71-річний Газманов виконував пісню "Ясные дни", коли сторонній чоловік спробував забрати мікрофон. Після невдалої спроби він та ще один невідомий почали навперебій пропонувати співаку висловитися проти військової агресії.

"Ти за війну? Скажи: "Я не за війну". "Я проти війни" — скажи", — вимагали вони в росіянина.

Однак Газманов не став цього робити. Водночас він попросив "дати йому відпочити".

Після того, як відео з інцидентом широко розійшлося по мережі, російськомовні користувачі інтернету засудили співака, який хизується своєю підтримкою Путіна та військової агресії проти України. "Чому не в Росії, патріот великий?", "Дивне місце і країна для виступу саме Газманова", "Газманов і вашим, і нашим", — висловилися росіяни в соцмережах.

Telegram-канал "НеМалахов СЛИВки" пише, що на новорічному корпоративі в ОАЕ засвітився не лише Газманов, а й інші російські виконавці. У мережі з'явилися кадри з гуртом "Иванушки International" та співаком Валерієм Меладзе.

Нагадаємо, у жовтні Євросоюз запровадив персональні санкції проти Олега Газманова за підтримку російської війни проти України. Крім нього, у списку санкцій також опинилася співачка Юлія Чичеріна.

Фокус також писав про те, що на новорічному "Блакитному вогнику 2023" у Росії заспівала українська виконавиця Таїсія Повалій.