"Скажи, что ты против войны": неизвестные в Дубае требовали у Газманова поддержать Украину

Российский певец исполнял песню "Ясные дни", когда к нему подошли двое мужчин и на русском языке попросили его "отречься" от военной агрессии.

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Российский артист Олег Газманов, известный своей поддержкой Владимира Путина, полетел в Дубай в Объединенные Арабские Эмираты для выступления на новогоднем корпоративе. Однако на празднике к нему подошли неизвестные мужчины и попросили осудить войну в Украине. Об этом пишет российское интернет-издание ASTRA.

71-летний Газманов исполнял песню "Ясные дни", когда посторонний мужчина попытался забрать у него микрофон. После неудачной попытки он и еще один неизвестный стали наперебой предлагать певцу высказаться против военной агрессии.

"Ты за войну? Скажи: "Я не за войну". "Я против войны" — скажи", — потребовали они у россиянина.

Однако Газманов не стал этого делать. При этом он попросил "дать ему отдохнуть".

После того как видео с инцидентом широко разошлось по сети, русскоязычные пользователи интернета осудили певца, кичащегося своей поддержкой Путина и военной агрессии против Украины. "Почему не в России, патриот великий?", "Странное место и страна для выступления конкретно Газманова", "Газманов и вашим, и нашим", — высказались россияне в соцсетях.

Telegram-канал "НеМалахов СЛИВки" пишет, что на новогоднем корпоративе в ОАЭ засветился не только Газманов, но и другие российские исполнители. В сети появились кадры с группой "Иванушки International" и певцом Валерием Меладзе.

Напомним, в октябре Евросоюз ввел персональные санкции против Олега Газманова за поддержку российской войны против Украины. Кроме него, в санкционном списке также оказалась певица Юлия Чичерина.

Фокус также писал о том, что на новогоднем "Голубом огоньке 2023" в России спела украинская исполнительница Таисия Повалий.