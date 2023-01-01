Таисия Повалий спела "Червону руту" на "Голубом огоньке" в России (видео)

Артистка исполнила композицию на украинском языке, а на самом концерте, помимо российских звезд, присутствовали топ-офицеры ВС РФ и пропагандист Владимир Соловьев.

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Певица и экс-народный депутат Верховной Рады Таисия Повалий спела россиянам украинскую песню "Червона рута" на "Голубом огоньке 2023". Выступление показали в новогоднюю ночь на телеканале "Россия 1".

Таисия Повалий исполнила песню "Червона рута", которую музыкант Владимир Ивасюк написал в 1970-м году. Композиция стала одним из самых известных хитов украинской экстрады, приобрела популярность не только на родине, но и за рубежом.

Таисия Повалий спела "Червону руту" на украинском языке перед российскими звездами, большинство из которых поддерживают войну в Украине, например, Дмитрий Харатьян, Олег Газманов, Дмитрий Дюжев. Вдобавок, на съемках "Голубого огонька" присутствовали военнослужащие ВС РФ и пропагандист Владимир Соловьев.

Таисия Повалий родилась в 1964 году в селе Шамраевкаа Киевской области. В 1997 году она стала народной артисткой Украины, а в 2012-2014 годах даже была народным депутатом. Несколько лет певица заявляла, что ей не дают выступать на украинской сцене, вынуждая зарабатывать деньги за рубежом.

Артистка не впервые с начала полномасштабной войны исполняет украинские песни россиянам. 9 мая 2022 года Таисия Повалий спела "Пісню про рушник" Андрея Малышко на концерте, который показали на канале "Россия 1".

В апреле 2022 года Таисия Повалий выступила в Кремле на церемонии вручения премии "Шансон года 2022". Она спела песню "Что с тобой? Как же я?" вместе со Стасом Михайловым, поддерживающего вторжение РФ в Украину.

В октябре появилась информация, что СНБО ввел санкции против ряда украинских знаменитостей. Среди них оказались Таисия Повалий, Анна Седокова, Ани Лорак, Региона Тодоренко.