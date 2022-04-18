Таисия Повалий выступила на сцене Кремля вместе с Басковым и Михайловым

В свое время звезда получила звание Народной артистки Украины.

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Украинская певица Таисия Повалий, долгое время проживающая и работающая на территории РФ, накануне выступила на сцене Кремля вместе с Николаем Басковым и Стасом Михайловым. Видео распространяется в соцсетях.

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Артисты стали участниками премии "Шансон года 2022".

[ + – ] Таисия Повалий спела в дуэте со Стасом Михайловым

С российским эстрадным певцом Стасом Михайловым Повалий спела в дуэте их общую песню "Что с тобой? Как же я?".

Отметим, что 57-летняя Таисия Повалий родилась в селе Шамраевка в Киевской области. В свое время она была народным депутатом Верховной Рады Украины. Певица получила звание Народной артистки Украины, однако в последние годы проживает и работает на территории России.

Повалий, несмотря на свою популярность и медийность, промолчала о российском военном вторжении и территорию Украины. А ее коллеги по сцене Николай Басков и Стас Михайлов поддержали решение путинского режима и продолжают распространять российскую пропаганду в своих соцсетях.

Напомним, Николай Басков в первые дни полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины написал пост, в котором оправдал действия российских оккупантов в Украине и поддержал войну.

Также Фокус писал о звездах украинского происхождения, которые проживают и строят карьеру в России, но умолчали о войне в Украине.