Таїсія Повалій виступила на сцені Кремля разом з Басковим та Михайловим

Свого часу зірка отримала звання Народної артистки України.

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Українська співачка Таїсія Повалій, яка довгий час мешкає та працює на території РФ, напередодні виступила на сцені Кремля разом з Миколою Басковим та Стасом Михайловим. Відео шириться в соцмережах.

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Артисти стали учасниками премії "Шансон року 2022".

[ + – ] Таїсія Повалій заспівала в дуеті зі Стасом Михайловим

З російським естрадним співаком Стасом Михайловим Повалій заспівала в дуеті їхню спільну пісню "Що з тобою? Як же я?".

Зазначимо, що 57-річна Таїсія Повалій народилася у селі Шамраївка Київської області. Свого часу була народною депутаткою Верховної Ради України. Співачка отримала звання Народної артистки України, проте останні роки мешкає та працює на території Росії.

Повалій, попри свою популярність та медійність, промовчала щодо російського воєнного вторгнення та територію України. А її колеги по сцені, Микола Басков та Стас Михайлов, підтримали рішення путінського режиму та продовжують розповсюджувати російську пропаганду у своїх соцмережах.

Нагадаємо, Микола Басков у перші дні повномасштабного вторгнення РФ на територію України написав пост, у якому виправдав дії російських окупантів в Україні та підтримав війну.

Також Фокус писав про зірок українського походження, котрі мешкають та будують кар'єру в Росії і промовчали щодо війни в Україні.