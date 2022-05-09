Таисия Повалий 9 мая спела "Пісню про рушник" на украинском языке на канале "Россия 1"

Заслуженная артистка Украины исполнила на украинском языке "Пісню про рушник"

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Украинская певица Таисия Повалий 9 мая 2022 года неожиданно появилась на концерте, который показали на телеканале "Россия 1". Об этом пишет Tabloid.

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К слову, на этом же канале выходят пропагандистские программы "60 минут" и "Вечер с Владимиром Соловьевым".

На сцене Повалий на украинском языке исполнила "Пісню про рушник" на стихи украинского поэта Андрея Малышко. Рушник — это полотенце, которое мать вышивает и потом дарит сыну как "символ жизненной дороги". А песня впервые прозвучала в 1958 в украинском фильме "Годы молодые".

[ + – ] Таисия Повалий на концерте на канале "Россия 1"

[ + – ] Таисия Повалий на концерте на канале "Россия 1"

С 24 февраля Повалий не давала о себе знать. А 16 апреля, была замечена на выступлении в дуэте со Стасом Михайловым во время премии "Шансон года".

Еще несколько лет назад певица называла себя киевлянкой, обижалась, что ей не дают выступать в Украине и даже голосовала на последних президентских выборах.

Она рассказала, что уже семь лет не выступала с концертами в Украине и вынуждена зарабатывать деньги за рубежом.

"Когда мы выезжали работать, а мы были вынуждены работать, и проблемы стали с выездом, и люди искоса смотрели на границе – всех же настроили, что я враг. И как-то было мне некомфортно, нигде некомфортно, ни в аэропорту, ни в самолете. Вот я в своей стране, а мне некомфортно", — сказала Повалий и заверила, что с 2014 года живет в Украине.

Сын Повалий, Денис Повалий, также музыкант, с началом войны с женой и сыном покинул Украину и уехал в Испанию. Он пояснил, что является инвалидом 2-й группы и теперь ищет работу за границей, так как возвращаться в Киев пока не планирует.