Таїсія Повалій 9 травня заспівала "Пісню про рушник" українською мовою на каналі "Росія 1"

Заслужена артистка України виконала українською мовою "Пісню про рушник".

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Українська співачка Таїсія Повалій 9 травня 2022 року зненацька з'явилася на концерті, який показали на телеканалі "Росія 1". Про це пише Tabloid.

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До речі, на цьому ж каналі виходять пропагандистські програми "60 хвилин" і "Вечір із Володимиром Соловйовим".

На сцені Повалій українською мовою виконала "Пісню про рушник" на вірші українського поета Андрія Малишка. Рушник вишиває мати й потім дарує синові як "символ життєвої дороги". А пісня вперше прозвучала 1958 року в українському фільмі "Роки молоді".

[ + – ] Таїсія Повалій на концерті на каналі "Росія 1"

[ + – ] Таїсія Повалій на концерті на каналі "Росія 1"

Із 24 лютого Повалій не давала про секбе знати. А 16 квітня була помічена на виступі в дуеті зі Стасом Михайловим під час премії "Шансон року".

Ще кілька років тому співачка називала себе киянкою, ображалася, що їй не дають виступати в Україні та навіть голосувала на останніх президентських виборах.

Вона розповіла, що вже сім років не виступала з концертами в Україні та змушена заробляти гроші за кордоном.

"Коли ми виїжджали працювати, а ми були змушені працювати, і проблеми стали з виїздом, і люди скоса дивилися на кордоні — всіх же налаштували, що я ворог. І якось мені було некомфортно, ніде некомфортно, ні в аеропорту, ні в літаку. Ось я у своїй країні, а мені некомфортно", — сказала Повалій і запевнила, що з 2014 року живе в Україні.

Син Повалій, Денис Повалій, також музикант, із початком війни з дружиною та сином залишив Україну та поїхав в Іспанію. Він пояснив, що є інвалідом 2-ї групи і тепер шукає роботу за кордоном, оскільки повертатися в Київ поки що не планує.