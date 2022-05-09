Таїсія Повалій 9 травня заспівала "Пісню про рушник" українською мовою на каналі "Росія 1"
Заслужена артистка України виконала українською мовою "Пісню про рушник".
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Українська співачка Таїсія Повалій 9 травня 2022 року зненацька з'явилася на концерті, який показали на телеканалі "Росія 1". Про це пише Tabloid.
До речі, на цьому ж каналі виходять пропагандистські програми "60 хвилин" і "Вечір із Володимиром Соловйовим".
На сцені Повалій українською мовою виконала "Пісню про рушник" на вірші українського поета Андрія Малишка. Рушник вишиває мати й потім дарує синові як "символ життєвої дороги". А пісня вперше прозвучала 1958 року в українському фільмі "Роки молоді".
Із 24 лютого Повалій не давала про секбе знати. А 16 квітня була помічена на виступі в дуеті зі Стасом Михайловим під час премії "Шансон року".
Ще кілька років тому співачка називала себе киянкою, ображалася, що їй не дають виступати в Україні та навіть голосувала на останніх президентських виборах.
Вона розповіла, що вже сім років не виступала з концертами в Україні та змушена заробляти гроші за кордоном.
"Коли ми виїжджали працювати, а ми були змушені працювати, і проблеми стали з виїздом, і люди скоса дивилися на кордоні — всіх же налаштували, що я ворог. І якось мені було некомфортно, ніде некомфортно, ні в аеропорту, ні в літаку. Ось я у своїй країні, а мені некомфортно", — сказала Повалій і запевнила, що з 2014 року живе в Україні.
Син Повалій, Денис Повалій, також музикант, із початком війни з дружиною та сином залишив Україну та поїхав в Іспанію. Він пояснив, що є інвалідом 2-ї групи і тепер шукає роботу за кордоном, оскільки повертатися в Київ поки що не планує.