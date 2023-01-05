"Героям слава": Максим Галкин ответил со сцены на приветствие "Слава Украине" в Дубае (видео)

По словам артиста, он не может оставаться нейтральным по отношению к событиям в Украине.

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47-летний юморист и телеведущий Максим Галкин, известный своей проукраинской позицией, 4 января во время своего концерта в Дубае прокричал "Героям слава!" в ответ на лозунг "Слава Украине!", который выкрикнул один из его зрителей. Об этом артист сообщил на своей официальной странице в Instagram.

"Меня попросили быть нейтральным. Как я могу быть нейтральным… Меня попросили, чтобы это был не митинг, а концерт. Поэтому помним, смеемся", — сказал Галкин во время своего выступления.

Напомним, 2 января в Дубе прошла новогодняя вечеринка в Дубае, где вместе с другими звездами шоу-бизнеса РФ выступал на корпоративе и российский певец Валерий Меладзе. Мужчина из толпы подошел к нему и на видео решил записать поздравление от артиста для своей жены Веры. После чего автор видео говорит "Слава Украине", а Меладзе полушепотом отвечает "Героям слава!".

После этого российский сенатор Елена Афанасьева сообщила, что Валерия Меладзе планируют лишить российского гражданства за сказанный им лозунг "Героям слава!".

2 января также сообщалось о том, что на новогоднем корпоративе в Дубае к Олегу Газманову подошли неизвестные мужчины и попросили осудить войну в Украине. Однако российский артист не стал этого делать.

Позже, 3 января, Меладзе заявил, что он мечтает о том, чтобы война прекратилась, а между народами Украины и России установилось согласие.