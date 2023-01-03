"Не собираюсь никому угождать": Меладзе ответил на угрозы лишить его гражданства РФ

После случая в Дубае, где Меладзе сказал "Героям Слава", угрозы артисту поступили от российского сенатора Елены Афанасьевой и депутата Госдумы Сергея Миронова.

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Российский артист Валерий Меладзе прокомментировал свое выступление на новогодней вечеринке в Дубае, во время которой на приветствие "Слава Украине" он ответил "Героям Слава!" В своем Telegram-канале исполнитель написал, что он мечтает о том, чтобы война прекратилась, а между народами Украины и России установилось согласие.

В своем обращении Меладзе отметил, что он с февраля прошлого года живет с ощущением тяжести и горя, поскольку два народа находятся в состоянии войны.

"Вот уже 10 месяцев я, как и многие другие люди, живу с ощущением тяжести и горя. Так уж вышло, что горячо любимые мной народы находятся в конфликте, в котором гибнут люди, — написал исполнитель.

По его словам, он не собирается никому угождать и не хочет никого ненавидеть, но мечтает о примирении и согласии. При этом украинцев и россиян он назвал близкими народами.

"Я не могу и не хочу никого ненавидеть, и не пытаюсь кому-то угодить. Я мечтаю лишь о том, что бы антагонизм прекратился, и между близкими народами установилось согласие. И ради этого я готов отдать все силы.

Напомним, Валерий Меладзе на корпоративе в Дубае, где он присутствовал вместе с другими российскими звездами, продолжил фразу "Слава Украине". Артист отвел микрофон и вполголоса ответил — "Героям Слава!"

После того как видео попало в сеть, некоторые российские чиновники предложили лишить 57-летнего певца гражданства. В частности сенатор Елена Афанасьева и депутат Государственной думы Сергей Миронов предложили отобрать у Меладзе все звания, поскольку, по мнению Миронова, "настоящий российский артист" не может и не должен себя так вести.