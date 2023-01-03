"Не збираюся нікому догоджати": Меладзе відповів на погрози позбавити його громадянства РФ

Після нагоди в Дубаї, де Меладзе сказав "Героям Слава", погрози артистові надійшли від російської сенаторки Олени Афанасьєвої та депутата Держдуми Сергія Миронова.

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Російський артист Валерій Меладзе прокоментував свій виступ на новорічній вечірці у Дубаї, під час якої на вітання "Слава Україні" він відповів "Героям Слава!". У своєму Telegram-каналі виконавець написав, що він мріє про те, щоб війна припинилася, а між народами України та Росії встановилася згода.

У своєму зверненні Меладзе зазначив, що він із лютого минулого року живе з відчуттям тяжкості та горя, оскільки два народи перебувають у стані війни.

"Ось уже 10 місяців я, як і багато інших людей, живу з відчуттям тяжкості та горя. Так уже вийшло, що гаряче улюблені мною народи перебувають у конфлікті, в якому гинуть люди", — написав виконавець.

За його словами, він не збирається нікому догоджати і не хоче нікого ненавидіти, але мріє про примирення та згоду. Водночас українців та росіян він назвав близькими народами.

"Я не можу і не хочу нікого ненавидіти, і не намагаюся комусь догодити. Я мрію лише про те, щоб антагонізм припинився, і між близькими народами встановилася згода. І заради цього я готовий віддати всі сили".

Нагадаємо, Валерій Меладзе на корпоративі у Дубаї, де він був присутнім разом з іншими російськими зірками, продовжив фразу "Слава Україні". Артист відвів мікрофон і напівголосно відповів — "Героям Слава!"

Після того, як відео потрапило до мережі, деякі російські чиновники запропонували позбавити 57-річного співака громадянства. Зокрема сенаторка Олена Афанасьєва та депутат Державної думи Сергій Миронов запропонували відібрати у Меладзе всі звання, оскільки, на думку Миронова, "справжній російський артист" не може і не повинен так поводитися.