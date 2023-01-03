"Зигує з українськими нацистами": Меладзе хочуть позбавити громадянства

Напередодні артист відповів "Героям Слава" на привітання "Слава Україні" під час концерту в Дубаї.

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57-річного російського співака Валерія Меладзе планують позбавити громадянства за відповідь "Героям Слава" в Дубаї. Про це пише російський сенатор Олена Афанасьєва у своєму телеграм-каналі.

З відповідною ініціативою виступив також депутат Державної думи Сергій Миронов. Вони пропонують позбавити музиканта грузинського походження всіх звань. На думку Миронова, "справжній російський артист" не може і не повинен так себе поводити.

"Він сидить на двох стільцях, намагаючись "урвати" з усіх боків. Пора б визначитися. Хоча, судячи з цього, за поведінкою, цей "артист" свій бік вибрав. Пропоную позбавити Меладзе всіх звань, що є у нього. Це буде чесно і справедливо", — зазначив Сергій Миронов.

Тим часом Олена Афанасьєва виступила з пропозицією забрати в Меладзе російське громадянство.

"У той час, коли гинуть наші громадяни за росіян, захищаючи російські території, деякі дозволяють собі зигувати разом з українськими нацистами", — зазначила в телеграм-каналі Афанасьєва.

Зазначимо, що 24 лютого 2022 Валерій Меладзе записав антивоєнне звернення у своїх соцмережах, проте активної проукраїнської позиції за співаком помічено не було.

Нагадаємо, Валерій Меладзе випив чарку за Україну та відповів на привітання "Слава Україні".

Також Фокус писав про "чорний список" на російських радіостанціях, у який потрапили пісні Валерія Меладзе, Алли Пугачової, Леді Гаги та інших артистів, які підтримують Україну.