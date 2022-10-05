Меладзе, Пугачова та Леді Гага. На російських радіостанціях склали "чорний список"

За антивоєнну позицію пісні російських та американських виконавців більше не звучатимуть в ефірах місцевих радіостанцій.

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У Росії зняли з ефіру радіостанцій композиції виконавців, котрі публічно підтримали Україну. Про це повідомляють росЗМІ.

Зокрема тепер росіяни не почують, вмикаючи місцеве радіо, пісні Алли Пугачової, яка з чоловіком Максимом Галкіним виїхала до Ізраїлю одразу після початку російського повномасштабного вторгнення на територію України та засудила рішення російської влади.

Також редактор однієї з московських радіостанцій, який побажав залишитися анонімним, зазначив, що з ефіру прибрали композиції Костянтина та Валерія Меладзе. І якщо другий одразу публічно закликав зупинити війну, його брат просто вирішив зникнути з медійного простору. Окрім цього, під заборону потрапили пісні Поліни Гагаріної, гурту "ВІА Гра" та ще близько десятка музикантів, хто часто користувався послугами братів композиторів та виконував написані ними хіти.

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Проте редактори московських радіостанцій не обійшлися лише місцевими музикантами, під роздачу також потрапили американські зірки сцени. Зокрема Мадонна та Леді Гага більше не звучатимуть в ефірах росіян. Оскільки співачки публічно та різко засудили рішення російської влади, а Леді Гага називала росіян тупими під час одного зі своїх концертів.

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Нагадаємо, Аллу Пугачову хочуть позбавити державних нагород та звань у Росії.

Також Фокус писав про розлучення Костянтина Меладзе та Віри Брежнєвої на фоні війни в Україні.