Меладзе, Пугачова та Леді Гага. На російських радіостанціях склали "чорний список"
За антивоєнну позицію пісні російських та американських виконавців більше не звучатимуть в ефірах місцевих радіостанцій.
У Росії зняли з ефіру радіостанцій композиції виконавців, котрі публічно підтримали Україну. Про це повідомляють росЗМІ.
Зокрема тепер росіяни не почують, вмикаючи місцеве радіо, пісні Алли Пугачової, яка з чоловіком Максимом Галкіним виїхала до Ізраїлю одразу після початку російського повномасштабного вторгнення на територію України та засудила рішення російської влади.
Також редактор однієї з московських радіостанцій, який побажав залишитися анонімним, зазначив, що з ефіру прибрали композиції Костянтина та Валерія Меладзе. І якщо другий одразу публічно закликав зупинити війну, його брат просто вирішив зникнути з медійного простору. Окрім цього, під заборону потрапили пісні Поліни Гагаріної, гурту "ВІА Гра" та ще близько десятка музикантів, хто часто користувався послугами братів композиторів та виконував написані ними хіти.
Проте редактори московських радіостанцій не обійшлися лише місцевими музикантами, під роздачу також потрапили американські зірки сцени. Зокрема Мадонна та Леді Гага більше не звучатимуть в ефірах росіян. Оскільки співачки публічно та різко засудили рішення російської влади, а Леді Гага називала росіян тупими під час одного зі своїх концертів.
Нагадаємо, Аллу Пугачову хочуть позбавити державних нагород та звань у Росії.
Також Фокус писав про розлучення Костянтина Меладзе та Віри Брежнєвої на фоні війни в Україні.