Меладзе, Пугачева и Леди Гага. На российских радиостанциях составили "черный список"

За антивоенную позицию песни российских и американских исполнителей не будут звучать в эфирах местных радиостанций.

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В России сняли с эфира радиостанций композиции исполнителей, публично поддержавших Украину. Об этом сообщают росСМИ.

В частности, теперь россияне не услышат, включая местное радио, песни Аллы Пугачевой, которая с мужем Максимом Галкиным выехала в Израиль сразу после начала российского полномасштабного вторжения на территорию Украины и осудила решение российских властей.

Также редактор одной из московских радиостанций, пожелавший остаться анонимным, отметил, что из эфира убрали композиции Константина и Валерия Меладзе. И если второй сразу публично призвал остановить войну, его брат просто решил исчезнуть из медийного пространства.

Кроме этого, под запрет попали песни Полины Гагариной, группы "ВИА Гра" и еще около десятка музыкантов, часто пользовавшихся услугами братьев композиторов и исполнявших написанные ими хиты.

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Однако редакторы московских радиостанций не обошлись местными музыкантами, под раздачу также попали американские звезды сцены. В частности, Мадонна и Леди Гага больше не будут звучать в эфирах россиян. Поскольку певицы публично и резко осудили решение российских властей, а Леди Гага называла россиян тупыми во время одного из своих концертов.

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Напомним, Аллу Пугачеву хотят лишить государственных наград и званий в России.

Также Фокус писал о разводе Константина Меладзе и Веры Брежневой на фоне войны в Украине.