В Генпрокуратуры РФ требуют лишить Аллу Пугачеву государственных званий и наград

Раньше артистка назвала холопами и рабами своих российских критиков.

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В Генпрокуратуру РФ обратились с требованием проверить недавнюю скандальную публикацию Аллы Пугачевой в соцсети. Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

Российская примадонна накануне назвала холопами и рабами своих хейтеров в России. На резкие высказывания артистки сразу пришел ответ со стороны россиян. Как сообщается, в Генпрокуратуру РФ поступило обращение с требованием проверить публикацию знаменитости в Instagram, который запрещен на территории России с марта 2022.

Глава Федерального проекта безопасности и борьбы с коррупцией Виталий Бородин требует проверить пост Пугачевой на предмет порождения ненависти и враждебности. Автор заявления просит привлечь звезду сцены к административной ответственности, а также признать иноагентом, о чем раньше Пугачева просила в своих соцсетях сама. В частности, Бородин требует лишить примадонну всех государственных наград.

[ + – ] Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми в Израиле Фото: НеМалахов

Алла Пугачева с Максимом Галкиным и двумя детьми в феврале 2022 покинули территорию России, осудив действия путинского режима. Долгое время пара жила в роскошном имении в Израиле, откуда впоследствии перебрались в Латвию.

За этот период российский шоумен дал ряд концертов, часть средств с которых отправил на нужды украинцев, пострадавших от войны, и продолжал публично выражать свою антивоенную позицию, за что Галкина добавили в число иноагентов.

[ + – ] Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми Фото: Максим Галкин/Instagram

Недавно примадонна вернулась на родину, однако через несколько недель снова покинула Россию. Ходят слухи, что звездные супруги планируют эмигрировать в США, а свой роскошный замок в селе Грязь пара выставила на продажу за миллиард рублей.

Напомним, Алла Пугачева резко высказалась в сторону своих российских критиков и хейтеров.

Также Фокус писал о том, что Алла Пугачева стала гражданкой Израиля и получила новый паспорт весной 2022.