У Генпрокуратури РФ вимагають позбавити Аллу Пугачову державних звань та нагород
Раніше артистка назвала холопами та рабами своїх російських критиків.
У Генпрокуратуру РФ звернулися з вимогою перевірити нещодавню скандальну публікацію Алли Пугачової у соцмережі. Про це повідомляють російські телеграм-канали.
Російська примадонна напередодні назвала холопами та рабами своїх хейтерів у Росії. На різкі висловлювання артистки одразу надійшла відповідь зі сторони росіян. Як повідомляється, до Генпрокуратури РФ надійшло звернення з вимогою перевірити публікацію знаменитості в Instagram, який заборонений на території Росії з березня 2022.
Голова Федерального проєкту безпеки та боротьби з корупцією Віталій Бородін вимагає перевірити пост Пугачової на предмет викликання ненависті та ворожості. Автор заяви просить притягнути зірку сцени до адміністративної відповідальності, а також визнати іноагентом, про що раніше Пугачова просила у соцмережах сама. Зокрема Бородін вимагає позбавити примадонну всіх державних нагород.
Алла Пугачова з Максимом Галкіним та двома дітьми у лютому 2022 покинули територію Росії, засудивши дії путінського режиму. Тривалий час пара жила в розкішному маєтку в Ізраїлі, звідки згодом перебралися до Латвії.
За цей період російський шоумен дав низку концертів, частину коштів з яких надіслав на потреби українців, постраждалих від війни, та продовжував публічно висловлювати свою антивоєнну позицію, за що Галкіна додали до числа іноагентів.
Нещодавно примадонна повернулася на батьківщину, проте за кілька тижнів знову покинула Росію. Ходять чутки, що зіркове подружжя планує емігрувати до США, а свій розкішний замок у селі Грязь пара виставила на продаж за мільярд рублів.
Нагадаємо, Алла Пугачова різко висловилася у сторону своїх російських критиків та хейтерів.
Також Фокус писав про те, що Алла Пугачова стала громадянкою Ізраїлю та отримала новий паспорт навесні 2022.