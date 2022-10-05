У Генпрокуратури РФ вимагають позбавити Аллу Пугачову державних звань та нагород

Раніше артистка назвала холопами та рабами своїх російських критиків.

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У Генпрокуратуру РФ звернулися з вимогою перевірити нещодавню скандальну публікацію Алли Пугачової у соцмережі. Про це повідомляють російські телеграм-канали.

Російська примадонна напередодні назвала холопами та рабами своїх хейтерів у Росії. На різкі висловлювання артистки одразу надійшла відповідь зі сторони росіян. Як повідомляється, до Генпрокуратури РФ надійшло звернення з вимогою перевірити публікацію знаменитості в Instagram, який заборонений на території Росії з березня 2022.

Голова Федерального проєкту безпеки та боротьби з корупцією Віталій Бородін вимагає перевірити пост Пугачової на предмет викликання ненависті та ворожості. Автор заяви просить притягнути зірку сцени до адміністративної відповідальності, а також визнати іноагентом, про що раніше Пугачова просила у соцмережах сама. Зокрема Бородін вимагає позбавити примадонну всіх державних нагород.

[ + – ] Алла Пугачова та Максим Галкін з дітьми в Ізраїлі Фото: НеМалахов

Алла Пугачова з Максимом Галкіним та двома дітьми у лютому 2022 покинули територію Росії, засудивши дії путінського режиму. Тривалий час пара жила в розкішному маєтку в Ізраїлі, звідки згодом перебралися до Латвії.

За цей період російський шоумен дав низку концертів, частину коштів з яких надіслав на потреби українців, постраждалих від війни, та продовжував публічно висловлювати свою антивоєнну позицію, за що Галкіна додали до числа іноагентів.

[ + – ] Алла Пугачова та Максим Галкін з дітьми Фото: Максим Галкін/Instagram

Нещодавно примадонна повернулася на батьківщину, проте за кілька тижнів знову покинула Росію. Ходять чутки, що зіркове подружжя планує емігрувати до США, а свій розкішний замок у селі Грязь пара виставила на продаж за мільярд рублів.

Нагадаємо, Алла Пугачова різко висловилася у сторону своїх російських критиків та хейтерів.

Також Фокус писав про те, що Алла Пугачова стала громадянкою Ізраїлю та отримала новий паспорт навесні 2022.