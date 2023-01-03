"Зигует с украинскими нацистами": Меладзе хотят лишить гражданства

Накануне артист ответил "Героям Слава" на приветствие "Слава Украине" во время концерта в Дубае.

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57-летнего российского певца Валерия Меладзе планируют лишить гражданства за ответ "Героям Слава" в Дубае. Об этом пишет российский сенатор Елена Афанасьева в своем телеграм-канале.

С ответной инициативой выступил также депутат Государственной думы Сергей Миронов. Они предлагают лишить музыканта грузинского происхождения всех званий. По мнению Миронова, "настоящий российский артист" не может и не должен себя так вести.

"Он сидит на двух стульях, пытаясь "урвать" со всех сторон. Пора бы определиться. Хотя, судя по этому, по поведению, этот "артист" свою сторону выбрал. Предлагаю лишить Меладзе всех званий, что есть у него. Это будет честно и справедливо", — отметил Сергей Миронов.

Тем временем Елена Афанасьева выступила с предложением забрать у Меладзе российское гражданство.

"В то время, когда гибнут наши граждане за россиян, защищая российские территории, некоторые позволяют себе зиговать вместе с украинскими нацистами", — отметила в телеграм-канале Афанасьева.

Отметим, что 24 февраля 2022 года Валерий Меладзе записал антивоенное обращение в своих соцсетях, однако активной проукраинской позиции за певцом замечено не было.

Напомним, Валерий Меладзе выпил рюмку за Украину и ответил на приветствие "Слава Украине".

Также Фокус писал о "черном списке" на российских радиостанциях, в который попали песни Валерия Меладзе, Аллы Пугачевой, Леди Гаги и других поддерживающих Украину артистов.