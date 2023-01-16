Максим Галкін відреагував на трагедію у Дніпрі лише трьома словами

Коментарі до посту артист закрив, щоб не дати ботам заробляти на хейті.

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47-річний російський гуморист і телеведучий Максим Галкін, який через свою проукраїнську позицію змушений був разом із сім'єю виїхати з РФ, не залишився осторонь трагедії в Дніпрі, де 14 січня російська ракета знесла цілий під'їзд житлового будинку і забрала, за останніми даними, 40 життів. На сторінці в Instagram він опублікував малюнок із зображенням зруйнованого будинку і жінки, яка плаче й закрила руками обличчя.

"Дніпро. Нестерпно… неможливо…", – підписав знімок артист, додавши емодзі у вигляді розбитого серця та складених у молитві рук. Коментарі до публікації Галкін закрив.

"Коментарі закриваю. Не хочу, щоб тут боти за гроші гралися і глумилися", — пояснив він.

Фото: maxgalkinru

Максим Галкін і раніше критикував військові злочини російської армії. Наприклад, він відреагував на удар по житловому будинку в Одесі, де також загинули люди.

Слова артиста владі РФ дуже не подобаються. Його оголосили "іноагентом" та намагаються притягнути до кримінальної відповідальності за підтримку українців та дискредитацію ЗС РФ. Однак подібні дії співвітчизників його не лякають, і він продовжує допомагати біженцям, а його погляди поділяють тисячі шанувальників за межами Росії. Концерти Максима відбуваються у повних залах, а організаторам часто доводиться влаштовувати додаткові виступи.

Раніше Фокус писав про те, що Максим Галкін відповів під час концерту на вітання "Слава Україні!".