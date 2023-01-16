Максим Галкин отреагировал на трагедию в Днепре всего тремя словами

Комментарии к посту артист закрыл, чтобы не дать ботам зарабатывать на хейте.

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47-летний российский юморист и телеведущий Максим Галкин, который из-за своей проукраинской позиции вынужден был вместе с семьей уехать из РФ, не остался в стороне от трагедии в Днепре, где января российская ракета снесла целый подъезд жилого дома и унесла, по последним данным, 40 жизней. На странице в Instagram он опубликовал рисунок с изображением разрушенного дома и плачущей женщины, закрывшей руками лицо.

"Днепр. Невыносимо… невозможно…", – подписал снимок артист, добавив эмодзи в виде разбитого сердца и сложенных в молитве рук. Комментарии к публикации Галкин закрыл.

"Комментарии закрываю. Не хочу, чтоб тут боты за деньги резвились и глумились", – пояснил он.

Фото: maxgalkinru

Максим Галкин и ранее критиковал военные преступления российской армии. Например, он отреагировал на удар по жилому дому в одессе, где тоже погибли люди.

Слова артиста властям РФ очень не нравятся. Его объявили "иноагентом" и пытаются привлечь к уголовной ответственности за поддержку украинцев и дискредитацию ВС РФ. Однако подобные действия соотечественников его не пугают, и он продолжает помогать беженцам, а его взгляды разделяют тысячи поклонников за пределами России. Концерты Максима проходят при полных залах, а организаторам часто приходится устраивать дополнительные выступления.

Ранее Фокус писал о том, что Максим Галкин ответил во время концерта на приветствие "Слава Украине!".