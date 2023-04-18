"Піду на фронт і в колготах": Кіркоров після тривалого мовчання відреагував на жарт Галкіна (відео)

Гуморист Максим Галкін ще наприкінці березня зі сцени порадив співакові вирушити на передову в Україну у прозорих колготах і таким чином зупинити війну. Але Філіп Кіркоров відповів Галкіну лише у середині квітня.

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Російський співак Філіп Кіркоров відреагував на жарт гумориста Максима Галкіна про те, що йому потрібно у своєму прозорому сценічному костюмі поїхати на окупований Донбас. Кіркоров зробив це в інтерв'ю "Ти не повіриш!", яке вийшло в ефір 15 квітня.

"Заради збереження миру, якщо це врятує чиєсь життя, то піду і в колготах на передову. Мене нічим не злякаєш", — сказав співак.

Кіркоров додав, що не сприйняв слова гумориста Максима Галкіна всерйоз і не образився на нього.

"Я засмучуюсь, але не через таку нісенітницю", — додав зірка шоу-бізнесу.

Зауважимо, що наприкінці березня 2023 року Філіп Кіркоров не став коментувати жарт Галкіна особисто. Але з цього приводу коментар росЗМІ дала його представниця Катерина Успенська.

"Філіпа Бедросовича нічим не зачепити. Філіп зосереджений зараз повністю на своєму шоу, бо не за горами день народження. Не думаю, що він навіть бачив ці жарти", — сказала тоді Успенська.

2022 року Кіркоров, виступаючи з гастролями в Казахстані, вийшов до глядачів у дивному сценічному костюмі, який тісно облягав фігуру співака і був прозорим.

Кіркоров у колготках із головою Скабеєвої: про що пожартував Галкін

На концерті, що відбувся наприкінці березня в Ізраїлі, російський гуморист Максим Галкін пожартував про російсько-українську війну.

Гуморист згадав ситуацію з Ангеліною Вовк, яка збиралася поїхати на передову в Україну разом Хрюшею та Степашкою — героями колись популярної дитячої передачі "На добраніч, малюки".

"Ну, у Хрюші та Степашки ніхто не питав. На її місці, я б узяв Філю. Мені здається, якщо Філіп у прозорих колготах з'явиться на фронті, перемир'я на кілька днів забезпечене. А якщо він ще триматиме голову Скабеєвої — це буде схоже на бренд Versace — це взагалі буде неймовірно", — сказав Галкін зі сцени.

Зауважимо, що жарт про співака Філіпа Кіркорова в колготах мав під собою реальну підставу. 2022 року Кіркоров, виступаючи з гастролями в Казахстані, вийшов до глядачів у дивному сценічному костюмі, який тісно облягав фігуру співака і був прозорим.

Нагадаємо, 23 березня російський журналіст-пропагандист Володимир Соловйов грубо відгукнувся про гумориста Максима Галкіна і закликав компетентні органи порушити проти нього кримінальну справу. Він закликав розібратися з гумористом, який, виступаючи на концерті, пожартував з приводу ще однієї журналістки-пропагандистки — Ольги Скабеєвої.

Ми також писали, що на початку січня 2023 року Максим Галкін відповів зі сцени на вітання "Слава Україні" у Дубаї. За словами артиста, він не зміг залишатися нейтральним щодо подій в Україні.