Лікарі борються: Філіп Кіркоров, який загорівся на концерті, потрапив до лікарні (відео)

58-річний російський естрадний співак Філіп Кіркоров потрапив у відділення екстреної хірургії приватної клініки.

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Про це повідомляє телеграм-канал Mash.

Причиною госпіталізації артиста стали ускладнення номера з феєрверками зі спини, але щось очевидно пішло не так. На відео, що облетіли мережу, видно, як йому боляче.

Наприкінці перформансу він сказав: "Обпікся" і тут же зірвав оплески залу.

Філіп Кіркоров обпік руку через невдалий трюк із феєрверками

За словами популярного серед російських знаменитостей пластичного хірурга Тимура Хайдарова, процес загоєння опіку затягнувся, пішло ускладнення на одній із рук через цукровий діабет. Зараз медики борються за здоров'я співака.

Представники Кіркорова підтвердили, що він спостерігається у лікарів, але не стали уточнювати, амбулаторно чи стаціонарно.

Сам Кіркоров на відео з палати заявив, що він мужньо доспівав концерт, і якби не журналісти, ніхто б не дізнався про те, що трапилося. За його словами, у нього — опік другого ступеня.

Раніше Фокус писав, що у Філіпа Кіркорова помер батько, а актор Олексій Панін розкрив нові деталі про артиста.