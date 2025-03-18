"Я більше не дитина": Філіп Кіркоров повідомив про смерть батька

Останніми роками у Бедроса Кіркорова були проблеми зі здоров'ям. Він двічі переніс коронавірус, а також скаржився на болі в ногах і в серці.

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На 93-му році помер Бедрос Кіркоров, болгарський, радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ і Народний артист Болгарії. Про його смерть у соцмережі повідомив Філіп Кіркоров, його син.

"Я більше не дитина. Сьогодні, 18 березня 2025 року о 15:37, пішов з життя мій тато – Народний Артист Росії Бедрос Кіркоров, але з серця ти не підеш ніколи. Цінуйте кожну мить, проведену з рідними!" – говориться в підписі до чорно-білого фото Кіркорова-старшого, зробленого в роки його молодості.

Про смерть Бедроса Кіркорова повідомив його син Філіп Фото: @fkirkorov

За інформацією ЗМІ, Бедрос Кіркоров помер удома, у нього зупинилося серце. Останніми роками артист тяжко хворів – говорив про болі в серці та ногах. Також батько Філіпа Кіркорова двічі переніс коронавірус.

Діяльність Бедроса Кіркорова

Бедрос Кіркоров народився 2 червня 1932 року в болгарському місті Варна у вірменській родині. Його батьки співали в церковному хорі й часто брали сина із собою. Коли підріс, хлопчик мріяв танцювати, але в танцювальному колективі всі місця були зайняті, і він пішов у хор. Через його особливий голос хлопчика прозвали "труба". Пізніше він займався художньою самодіяльністю в одному з вірменських клубів при громаді в Болгарії під назвою "Єреван", а також грав у театральній трупі.

До 17 років він здобув у ПТУ професію шевця-модельєра, а також закінчив музичне училище.

Під час строкової служби в армії Кіркоров співав у військовому ансамблі.

Шлях до Москви йому проклав композитор Арно Бабаджанян, почувши в Болгарії, як Бедрос співає. Він покликав його здобути там освіту. У 1962 році майбутня зірка естради переїхав до столиці СРСР, вступивши на другий ГІТІСу в клас професора Бориса Покровського.

Під час навчання Кіркоров співав з відомими оркестрами, а після закінчення училища його зарахували до трупи Варненської опери.

Кар'єра артиста склалася дуже успішно, і в 1992 році він став першим іноземним громадянином, якому присвоїли звання Заслуженого артиста Російської Федерації. У 2012-му він отримав звання Народного артиста РФ.

Особисте життя Бедроса Кіркорова

Головним коханням усього життя Кіркорова-старшого називають його першу дружину Вікторію Лихачову, з якою він познайомився 19 серпня 1964 року в Сочі на концерті в літньому театрі. Співак помітив її на восьмому ряду літнього театру. Дівчина підійшла до артиста за автографом, і того ж дня він освідчився їй. Їхній син Філіп народився 30 квітня 1967 року. Шлюб пари тривав 30 років, до її смерті 1994 року. Свою доньку Філіп Кіркоров назвав на честь матері, оскільки одне з двох імен Алли-Вікторії – пам'ять про бабусю.

Бедрос Кіркоров із першою дружиною Вікторією та сином Філіпом Фото: Соцмережi

Відхід дружини підкосив Бедроса, і він на три роки впав у важку депресію і перестав гастролювати.

Вдруге він одружився 1997 року з Людмилою Смирновою, доктором економічних наук і викладачкою інституту. На весіллі не було сина нареченого, оскільки Філіп вважав це зрадою пам'яті матері. Подейкують, що якийсь час вони навіть не спілкувалися.

У цьому шлюбі у пари народилася дочка Ксенія, але вона померла через два тижні. Батьки вважали, що причиною смерті стала лікарська помилка.

Кіркоров-старший і його друга дружина Людмила Фото: Соцмережi

Навесні 2023 року з'явилися чутки про розлучення Бедроса з другою дружиною після 26 років шлюбу. Він почав виходити у світ із блондинкою на ім'я Тетяна. Співак говорив усім, що вона — журналістка, не розкриваючи жодних інших подробиць.

Бедрос Кіркоров про Україну

Артист підтримував вторгнення РФ в Україну, про що заявляв у росЗМІ. Він був упевнений, що Росія "мала вагомі підстави для початку СВО":

"Я хочу сказати, що якби Володимир Путін не був президентом, Росії було б дуже погано. Завдяки Путіну ми повернули Крим, тому що це споконвічно російська земля. Українці нехай заткнуть свої роти, нехай сидять тихо. Вони зрадили Росію. Зреклися російської мови. Це неправильно".

Бедрос Кіркоров захоплювався Путіним

Кіркоров-старший називав Росію "Божою державою".

"Ви підете в церкву російську, ви відчуєте запах свічок, що горять, і запах російського православ'я. Саме з Богом Росія перемагала завжди. Переможемо і цього разу", — говорив він.

Раніше Фокус писав, що Філіп Кіркоров назвав Дональда Трампа великим шанувальником Алли Пугачової.