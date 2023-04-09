90-річний батько Філіпа Кіркорова розлучається через нове кохання, – ЗМІ

У шлюбі з другою дружиною Бедрос Кіркоров прожив 26 років. За інформацією журналістів, причиною розлучення є нова жінка, яка набагато молодша за нього.

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Народний артист РФ, батько російського поп-виконавця Філіпа Кіркорова, болгарський співак Бедрос Кіркоров вирішив кардинально змінити життя і розлучається зі своєю дружиною Людмилою Смирновою після 26 років шлюбу. Ця інформація з'явилася в низці росЗМІ й телеграм-каналів.

Як стверджують журналісти, причина розлучення — нова жінка, яка набагато молодша за артиста.

Філіп Кіркоров вже знає рішення батька. В ефірі програми "Ти не повіриш" він повідомив, що "шокований", оскільки батько вінчався з другою дружиною. Щоправда, пізніше Кіркоров-молодший уточнив, що сам був повінчаний з Аллою Пугачовою, що не завадило їм розлучитися. За словами сина співака, нова жінка дбає про його батька.

"Молодець, що практично в 91 рік живе повноцінним життям, ні в чому собі не відмовляє. Якщо доживу до такого віку, буду найщасливішою людиною, звичайно", — заявив він.

Філіп — син Бедроса Кіркорова та його першої дружини Вікторії. Пара познайомилася в Сочі, де Бедрос виступав із концертом у складі оркестру Едді Рознера, а Вікторія сиділа у залі серед глядачів. Коли дівчина підійшла до болгарського артиста, щоб взяти автограф, той у відповідь запросив її прогулятися вдвох нічними вулицями курортного міста. На ранок Бедрос зробив пропозицію Вікторії, і вона відповіла згодою. Вони одружилися в листопаді 1964 року, а 1967-го у подружжя Кіркорових народився син Філіп. Шлюб тривав рівно 30 років, до останніх днів життя Вікторії Марківни.

Свою доньку Філіп Кіркоров назвав на честь матері, оскільки одне з двох імен Алли-Вікторії — пам'ять про бабусю.

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