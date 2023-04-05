92-річний мільярдер Руперт Мердок раптово розірвав заручини з нареченою

Енн Леслі Сміт, яка могла стати його п'ятою дружиною, не впоралася з популярністю.

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Медіа-магнат-мільярдер Руперт Мердок і його п'ята наречена Енн Леслі Сміт раптово скасували свої заручини лише через два тижні після того, як про неї вперше було оголошено. 92-річний медіамагнат зробив пропозицію своїй 66-річній подружці, яка раніше працювала стоматологом. Про це пише Daily Mail.

Їхні заручини були розірвані днями, і це було взаємне рішення.

Два тижні тому Руперт Мердок зробив Енн Леслі пропозицію, подарувавши їй обручку з 11-каратним діамантом, вартістю у два мільйони доларів.

Руперт Мердок та Енн Леслі Сміт

Описуючи свій бурхливий роман як "подарунок від Бога", пара заявила, що планує одружитися наприкінці літа. Але минулої ночі заручини були раптово розірвані.

Друг, близький до пари, сказав, що Енн Леслі Сміт не змогла впоратися з популярністю.

"Вона просто не могла впоратися з тим, щоб постійно бути на людях. Вона дуже потайлива. Так що Енн і Руперт сіли та поговорили вчора і погодилися, що їм краще розлучитися", — розповіло джерело.

Інший друг сім'ї сказав, що це було непросте рішення, тому що мільярдер дуже любить Енн Леслі.

"Він захоплюється нею, вважає її дивовижною жінкою. Йому подобається, що вона така спокійна і така сильна... і те, що вона поділяє його релігійні переконання", — зазначив друг.

Енн Леслі Сміт була представлена мільярдеру у вересні на винній вечірці на винограднику Морага в Каліфорнії. Він чекав два тижні, перш ніж знову попросити її про зустріч. Шість місяців по тому він особисто обрав обручку з діамантом ограновування "Ашер", яке вручив їй, зробивши пропозицію.

Через три дні пара оголосила про заручини в інтерв'ю газеті Мердока New York Post: "Я дуже нервував. Я боявся закохатися, але я знав, що це буде останнім коханням. Я щасливий", — сказав Мердок, чий статок оцінюється в 17 мільярдів доларів.

Енн Леслі повідомила, що її перший чоловік помер 14 років тому і почуття до Руперта стали подарунком від Бога.

Якби Сміт та Мердок одружилися, то для медіамагната це був би п'ятий шлюб. Його четвертий шлюб із супермоделлю Джеррі Холл раптово розпався через шість років у липні минулого року.

Руперт Мердок та Джері Холл Фото: Getty Images

До цього він був одружений з керівником ЗМІ Венді Денг, від якої у нього є дочки Грейс і Хлоя.

Він також був одружений з журналісткою Ганною Торв з 1967 по 1999 рік. У них троє дітей – Елізабет, Джеймс та Лахлан.

До цього він був одружений зі стюардесою Патрісією Букер, від якої у нього народилася дочка Пруденс.

Нагадаємо, минулого літа Руперт Мердок видав заміж свою онучку Шарлотту Фрейд. Її батько правнук знаменитого Зигмунда Фрейда.