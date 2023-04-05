92-летний миллиардер Руперт Мердок внезапно разорвал помолвку с невестой

Энн Лесли Смит, которая могла стать его пятой женой, не справилась с нахлынувшей популярностью.

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Медиа-магнат-миллиардер Руперт Мердок и его пятая невеста Энн Лесли Смит внезапно отменили свою помолвку всего через две недели после того, как о ней впервые было объявлено. 92-летний медиамагнат сделал предложение своей 66-летней подружке, которая ранее работала стоматологом. Об этом пишет Daily Mail.

Их помолвка была расторгнута на днях, и это было обоюдное решение.

Две недели назад Руперт Мердок сделал Энн Лесли предложение, подарив ей кольцо с 11-каратным бриллиантом, стоимостью в два миллиона долларов.

Руперт Мердок и Энн Лесли Смит

Описывая свой бурный роман как "подарок от Бога", пара заявила, что планирует пожениться в конце лета. Но прошлой ночью помолвка была внезапно расторгнута.

Друг, близкий к паре, сказал, что Энн Лесли Смит не смогла справиться с популярностью.

"Она просто не могла справиться с тем, чтобы постоянно быть на виду. Она очень скрытная. Так что Энн и Руперт сели и поговорили вчера и согласились, что им лучше расстаться", — рассказал источник.

Другой друг семьи сказал, что это было непростым решением, потому что миллиардер очень любит Энн Лесли.

"Он восхищается ею, считает ее удивительной женщиной. Ему нравится, что она такая спокойная и такая сильная… и то, что она разделяет его религиозные убеждения", — отметил друг.

Энн Лесли Смит была представлена новому миллиардеру в сентябре на винном мероприятии на его винограднике Морага в Калифорнии. Он ждал две недели, прежде чем снова попросить ее о встрече. Шесть месяцев спустя он лично выбрал кольцо с бриллиантом огранки "Ашер", которое вручил ей, сделав предложение.

Три дня спустя пара объявила о помолвке в интервью газете Мердока New York Post: "Я очень нервничал. Я боялся влюбиться, но я знал, что это будет последней любовью. Я счастлив", — сказал Мердок, чье состояние оценивается в 17 миллиардов долларов.

Энн Лесли сообщила, что ее первый муж умер 14 лет назад и чувства к Руперту стали "подарком от Бога".

Если бы Смит и Мердок поженились, то для медиамагната это был бы пятый брак. Его четвертый брак с супермоделью Джерри Холл внезапно распался спустя шесть лет в июле прошлого года.

Руперт Мердок и Джерри Холл Фото: Getty Images

До этого он был женат на руководителе СМИ Венди Денг, от которой у него есть дочери Грейс и Хлоя.

Он также был женат на журналистке Анне Торв с 1967 по 1999 год. У них трое детей — Элизабет, Джеймс и Лахлан.

До этого он был женат на стюардессе Патрисии Букер, от которой у него родилась дочь Пруденс.

Напомним, прошлым летом Руперт Мердок выдал замуж свою внучку Шарлотту Фрейд. Ее отец — правнук знаменитого Зигмунда Фрейда.