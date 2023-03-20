92-летний миллиардер Руперт Мердок нашел новую любовь и сообщил о помолвке

Новая избранница медиа-магната намного младше его, ей только 66 лет.

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92-летний медиа-магнат-миллиардер Руперт Мердок сообщил о помолвке с новой избранницей, 66-летней Энн Лесли Смит, менее чем через год после развода со своей четвертой женой супермоделью Джерри Холл. Об этом пишет Daily Mail.

Он рассказал, что сделал предложение Энн на День Святого Патрика, который отмечается 17 марта. Пара в этот день была в Нью-Йорке. Мердок уже пошутил, что день был выбран неслучайно. "Я ведь на четверть ирландец", — сказал он в интервью.

Медиамагнат, подаривший своей избраннице кольцо с огромным бриллиантом огранки "Ашер", признался, что нервничал, делая предложение, потому что "боялся влюбиться", но сообщил, что уверен: его брак с Энн Лесли Смит будет последним.

Руперт Мердок, чье состояние оценивается в 17 миллиардов долларов, случайно встретил Смит на в сентябре прошлого года на мероприятии с участием 200 человек, состоявшемся на его винограднике Морага в Бель-Эйр, Калифорния.

Сама Энн Лесли Смит, ранее была полицейским капелланом, ее муж, звезда кантри-музыки Честер Смит, умер несколько лет назад.

Свои отношения с миллиардером она назвала "божьим даром".

"Я вдова уже 14 лет. Как и Руперт, мой муж был бизнесменом. Работал в местных газетах, развивал радио- и телестанции и помогал продвигать Univision. Так что я говорю на языке Руперта. Мы разделяем одни и те же убеждения", — поделилась она.

Она была счастлива, когда Руперт сделал ей предложение и ее друзья очень за нее рады. Свадьба запланирована на лето 2023 года.

Напомним, этот брак станет для Руперта Мердока пятым. Основатель, председатель совета и CEO холдинговых компаний News Corp и 21st Century Fox первый раз женился еще в 1956 году на Патриции Букер, стюардессе из Мельбурна. У пары родилась дочь Пруденс, которой сейчас 64 года.

Руперт Мердок и его четвертая жена Джерри Холл Фото: Getty Images

Второй женой Мердока стала шотландская журналистка Анна Торв. В этом браке родились трое детей: Элизабет, Лаклан и Джеймс. Компании Мердока опубликовали два романа Анны, которые были очень низко оценены критиками. При разводе в 1999 году она получила 1,7 миллиарда долларов.

Через 17 дней после развода Руперт Мердок женился в третий раз. Женой 68-летнего телемагната стала 30-летняя Венди Денг. У них родились две дочки: Грейс и Хлоя. Через полгода пара развелась. По слухам, из-за того, что Руперта стали подозревать в связях с китайской разведкой из-за происхождения его жены.

Четвертой женой Мердока стала знаменитая супермодель Джерри Холл, бывшая солиста Rolling Stones Мика Джаггера. Пара поженилась в 2016 году в Лондоне, в Спенсер-хаусе после бурного пятимесячного романа.

Свадьба Руперта Мердока и Джерри Холл Фото: Getty Images

Однако в прошлом году Руперт Мердок и Джерри Холл расстались. Неясно, сколько стоил миллиардеру этот развод, но Джерри Холл, которая уже ранее пострадала от Мика Джаггера, когда выяснилось, что их брак, заключенный на Бали, недействителен, своего не упустила. Считается, что их разрыв был одним из самых дорогих в мире и стоил Мердоку пары миллиардов долларов.