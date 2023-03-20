92-річний мільярдер Руперт Мердок знайшов нове кохання і повідомив про заручини

Нова обраниця медіамагната набагато молодша за нього, їй лише 66 років.

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92-річний медіамагнат-мільярдер Руперт Мердок повідомив про заручини з новою обраницею, 66-річною Енн Леслі Сміт, менш ніж через рік після розлучення зі своєю четвертою дружиною супермоделлю Джеррі Голл. Про це пише Daily Mail.

Він розповів, що зробив пропозицію Енн на День Святого Патрика, який відзначається 17 березня. Пара цього дня була у Нью-Йорку. Мердок уже пожартував, що день був обраний невипадково. "Я ж на чверть ірландець", — сказав він в інтерв'ю.

Медіамагнат, який подарував своїй обраниці обручку з величезним діамантом огранювання "Ашер", зізнався, що нервував, зробивши пропозицію, бо "боявся закохатися", але повідомив, що впевнений: його шлюб з Енн Леслі Сміт буде останнім.

Руперт Мердок, чиї статки оцінюються в 17 мільярдів доларів, випадково зустрів Сміт у вересні минулого року на заході за участю 200 осіб, що відбувся на його винограднику Морага в Бель-Ейр, Каліфорнія.

Сама Енн Леслі Сміт, яка раніше була поліцейським капеланом, її чоловік, зірка кантрі-музики Честер Сміт, помер кілька років тому.

Свої стосунки з мільярдером вона назвала "божим даром".

"Я вдова вже 14 років. Як і Руперт, мій чоловік був бізнесменом. Працював у місцевих газетах, розвивав радіо і телестанції і допомагав просувати Univision. Тож я говорю мовою Руперта. Ми поділяємо одні й ті самі переконання", — поділилася вона.

Вона була щаслива, коли Руперт зробив їй пропозицію та її друзі дуже за неї раді. Весілля заплановане на літо 2023 року.

Нагадаємо, цей шлюб стане для Руперта Мердока п'ятим. Засновник, голова ради та CEO холдингових компаній News Corp і 21st Century Fox вперше одружився ще 1956 року на Патріції Букер, стюардесі з Мельбурна. У пари народилася дочка Пруденс, якій зараз 64 роки.

Руперт Мердок та його четверта дружина Джеррі Голл Фото: Getty Images

Другою дружиною Мердока стала шотландська журналістка Анна Торв. У цьому шлюбі народилися троє дітей: Елізабет, Лаклан та Джеймс. Компанії Мердока опублікували два романи Анни, дуже низько оцінені критиками. При розлученні 1999 року вона отримала 1,7 мільярда доларів.

Через 17 днів після розлучення Руперт Мердок одружився втретє. Дружиною 68-річного телемагната стала 30-річна Венді Денг. У них народилися дві доньки: Грейс та Хлоя. За півроку пара розлучилася. За чутками, через те, що Руперта почали підозрювати у зв'язках із китайською розвідкою через походження його дружини.

Четвертою дружиною Мердока стала знаменита супермодель Джеррі Голл, колишня соліста Rolling Stones Міка Джаггера. Пара одружилася 2016 року в Лондоні, у Спенсер-хаусі після бурхливого п'ятимісячного роману.

Весілля Руперта Мердока та Джері Голл Фото: Getty Images

Проте минулого року Руперт Мердок та Джері Голл розлучилися. Незрозуміло, скільки коштувало мільярдеру це розлучення, але Джеррі Голл, яка вже раніше постраждала від Міка Джаггера, коли з'ясувалося, що їхній шлюб, укладений на Балі, недійсний, свого не втратила. Вважається, що їхній розрив був одним із найдорожчих у світі і коштував Мердоку кілька мільярдів доларів.