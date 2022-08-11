Руперт Мердок та ексдружина Джаггера офіційно розлучилися і "залишилися друзями"

Скільки грошей отримала супермодель із 14-мільярдного статку Мердока — невідомо

Найгучніше розлучення цього літа завершено. 91-річний медіамагнат Руперт Мердок та 66-річна супермодель Джеррі Голл розлучилися. Про це пише Daily Mail.

П'ять тижнів тому стало відомо, що пара вирішила розлучитися. Джеррі подала на розлучення у Лос-Анджелесі, пославшись на "непримиренні розбіжності" з медіамагнатом-мільярдером.

Але, мабуть, вона і Руперт дійшли згоди і вже офіційно заявили, що "залишаються хорошими друзями".

Скільки це коштувало Мердоку — невідомо. Його статки оцінюють у 14 мільярдів фунтів стерлінгів і якась частина цих грошей відійшла його колишній дружині.

Разом Голл та Мердок прожили шість років. У червні стало відомо про розрив.

За чутками, 91-річний медіа-магнат розірвав їхній шлюб електронною поштою. І листа Джеррі отримала, коли навіть не підозрювала про майбутнє розлучення і просто чекала повернення чоловіка до Великобританії.

[ + – ] Руперт Мердок та Джері Голл Фото: Getty Images

У відповідь Голл подала на розлучення 1 липня у Лос-Анджелесі, а не у Великій Британії, де було укладено їхній шлюб.

Далі вона найняла колишнього офіцера поліції у боротьбі з тероризмом, щоб він вручив Мердоку документи про розлучення в RAF Brize Norton 4 липня, після того, як він був присутній на весіллі своєї онуки неподалік.

У своїй початковій петиції вона сказала, що не має повної фінансової інформації про нього і шукає її.

Подання заяви про розлучення у Каліфорнії має важливе значення, оскільки це штат із загальною власністю, а це означає, що будь-яке майно, придбане під час шлюбу, за умовчанням ділиться 50 на 50.

А після весілля Руперт Мердок і Джеррі Голл витратили понад 250 мільйонів фунтів на покупку нерухомості у Великій Британії та США.

У 2019 році пара купила будинок у георгіанському стилі за 11,25 мільйона фунтів стерлінгів в Оксфордширі, за 30 мільйонів — маєток в ідилічному Котсуолдсі, а в 2021 році придбали за 228 мільйонів ранчо в Єллоустоні, США.

Також у пари є квартира в Нью-Йорку вартістю 50 мільйонів доларів, ранчо в Каліфорнії, виноробня за 30 мільйонів доларів у Лос-Анджелесі та ферма з розведення овець і великої рогатої худоби в Австралії, де народився Мердок. Є також лондонська резиденція, де Мердок зупиняється, коли прибуває до Великобританії.

[ + – ] Весілля Руперта Мердока та Джері Голл у 2016 році Фото: Getty Images

Весілля з Джеррі Голл відбулося у 2016 році. Це був четвертий шлюб для Руперта Мердока та перший для Джеррі.

Вона 22 роки була у стосунках із солістом Rolling Stones Міком Джаггером і народила йому чотирьох дітей. Але їхнє весілля на Балі в 1990 році було визнано недійсним. Втім, під час розлучення Джеррі отримала від Міка 18 мільйонів фунтів стерлінгів.