Руперт Мердок и экс-супруга Джаггера официально развелись и "остались друзьями"

Сколько денег получила супермодель из 14-миллиардного состояния Мердока – неизвестно

Самый громкий развод этого лета завершен. 91-летний медиамагнат Руперт Мердок и 66-летняя супермодель Джерри Холл развелись. Об этом пишет Daily Mail.

Пять недель назад стало известно, что пара решила расстаться. Джерри подала на развод в Лос-Анджелесе, сославшись на "непримиримые разногласия" с медиамагнатом-миллиардером.

Но, видимо, она и Руперт пришли к соглашению и уже официально заявили, что "остаются хорошими друзьями".

Сколько это стоило Мердоку – неизвестно. Его состояние оценивают в 14 миллиардов фунтов стерлингов и какая-то часть этих денег отошла его бывшей жене.

Вместе Холл и Мердок прожили шесть лет. В июне стало известно о разрыве.

По слухам, 91-летний медиа-магнат расторг их брак по электронной почте. И письмо Джерри получила, когда даже не подозревала о грядущем разводе и просто ждала возвращения супруга в Великобританию.

[ + – ] Руперт Мердок и Джерри Холл Фото: Getty Images

В ответ Холл подала на развод 1 июля в Лос-Анджелесе, а не в Великобритании, где был заключен их брак.

Далее она наняла бывшего офицера полиции по борьбе с терроризмом, чтобы он вручил Мердоку документы о разводе в RAF Brize Norton 4 июля, после того как он присутствовал на свадьбе своей внучки неподалеку.

В своей первоначальной петиции она сказала, что не располагает полной финансовой информацией о нем и ищет ее.

Подача заявления о разводе в Калифорнии имеет важное значение, поскольку это штат с общей собственностью, а это означает, что любое имущество, приобретенное во время брака, по умолчанию делится 50 на 50.

А после свадьбы Руперт Мердок и Джерри Холл потратили более 250 миллионов фунтов на покупку недвижимости в Великобритании и США.

В 2019 году пара купила дом в георгианском стиле за 11,25 миллиона фунтов стерлингов в Оксфордшире, за 30 миллионов – имение в идиллическом Котсуолдсе, а в 2021 году приобрели за 228 миллионов ранчо в Йеллоустоне, США.

Также у пары имеется квартира в Нью-Йорке стоимостью в 50 миллионов долларов, ранчо в Калифорнии, винодельня за 30 миллионов долларов в Лос-Анджелесе и ферму по разведению овец и крупного рогатого скота в Австралии, где родился Мердок. Имеется также лондонская резиденция, где Мердок останавливается, когда прибывает в Великобританию.

[ + – ] Свадьба Руперта Мердока и Джерри Холл в 2016 году Фото: Getty Images

Свадьба с Джерри Холл состоялась в 2016 году. Это был четвертый брак для Руперта Мердока и первый для Джерри Холл.

Она 22 года была в отношениях с солистом Rolling Stones Миком Джаггером и родила ему четырех детей. Но их свадьба на Бали в 1990 году была признана недействительной. Впрочем, при расставании Джерри получила от Мика 18 миллионов фунтов стерлингов.