90-летний отец Филиппа Киркорова разводится из-за новой любви, – СМИ

В браке со второй женой Бедрос Киркоров прожил 26 лет. По информации журналистов, причиной развода является новая женщина, которая намного моложе его.

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Народный артист РФ, отец российского поп-исполнителя Филиппа Киркорова, болгарский певец Бедрос Киркоров решил кардинально поменять жизнь и разводится со своей женой Людмилой Смирновой после 26 лет брака. Эта информация появилась в ряде росСМИ и телеграмм-каналов.

Как утверждают журналисты, причина развода – новая женщина, которая намного моложе артиста.

Филипп Киркоров уже в курсе решения отца. В эфире программы "Ты не поверишь" он сообщил, что "шокирован", поскольку отец венчался со второй женой. Правда, позже Киркоров-младший уточнил, что сам был венчан с Аллой Пугачевой, что не помешало им развестись. По словам сына певца, новая женщина заботится о его родителе.

"Молодец, что практически в 91 год живет полноценной жизнью, ни в чем себе не отказывает. Если доживу до такого возраста, буду самым счастливым человеком, конечно", – заявил он.

Филипп – сын Бедроса Киркорова и его первой жены Виктории. Пара познакомилась в Сочи, где Бедрос выступал с концертом в составе оркестра Эдди Рознера, а Виктория сидела в зрительном зале. Когда девушка подошла к болгарскому артисту, чтобы взять автограф, тот в ответ пригласил ее прогуляться вдвоем по ночным улицам курортного города. Наутро Бедрос сделал Виктории предложение, и она ответила согласием. Они поженились в ноябре 1964 года, а в 1967-м у четы Киркоровых родился сын Филипп. Брак продлился ровно 30 лет, до последних дней жизни Виктории Марковны.

Свою дочь Филипп Киркоров назвал в честь матери, поскольку одно из двух имен Аллы-Виктории – память о бабушке.

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