"Трамп любить Пугачову": російський артист згадав про останню зустріч із новим президентом США

За словами Філіпа Кіркорова, американський політик нібито є великим шанувальником Алли Пугачової і саме він покликав її виступити у США. Росіянин також сподівався, що Москва і Вашингтон зможуть налагодити відносини.

Російський артист Філіп Кіркоров заявляв, що був дуже радий перемозі Дональда Трампа на виборах президента США у 2016 році, адже їх нібито пов'язують теплі стосунки. Про це він пише російське медіа "Тайны звезд".

За його словами, коли Дональд Трамп став президентом вперше у 2016 році, то він був сповнений надій, що відносини між країнами зміняться, адже вони були знайомі особисто з 1994 року.

"Дональд Трамп любить Аллу Пугачову! І є її великим шанувальником. У 1994 році саме мільярдер запросив співачку дати концерт у знаменитому залі "Тадж-Махал" в Атлантік-Сіті. Я був там з Аллою. Ми тільки зіграли весілля. Саме з легкої руки Трампа Пугачова виявилася першою артисткою з Росії, яка виступила в цьому легендарному місці", — заявляв Філіп Кіркоров.

Російський артист розповів, як відреагував на перемогу Трампа вперше Фото: Відкриті джерела

Востаннє, продовжив російський артист, вони особисто бачилися 2013 року, коли американець приїжджав до Москви на конкурс "Міс Всесвіт". Тоді він переконався в тому, що це хороша й адекватна людина. Крім того, його не полишали надії, що Вашингтон і Москва нібито ще налагодять відносини.

"Знаєте, дві такі великі держави, як Росія і США, повинні жити в мирі і дружити. Сподіваюся, у нас це вийде!", — говорив Філіп Кіркоров.

У виданні зазначили також, що російський артист не став коментувати перемогу Дональда Трампа 2024 року.

Нагадаємо, 22 листопада стало відомо, кого з артистів позбавили державних нагород в Україні. Напередодні Верховна Рада підтримала законопроєкт, ініційований президентом Володимиром Зеленським. Загалом держнагород позбавили 34 людини.