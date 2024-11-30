"Трамп любит Пугачеву": российский артист вспомнил о последней встрече с новым президентом США

По словам Филиппа Киркорова, американский политик якобы является большим поклонником Аллы Пугачевой и именно он позвал ее выступить в США. Россиянин также надеялся, что Москва и Вашингтон смогут наладить отношения.

Российский артист Филипп Киркоров заявлял, что был очень рад победе Дональда Трампа на выборах президента США в 2016 году, ведь их якобы связывают теплые отношения. Об этом он пишет российское медиа "Тайны звезд".

По его словам, когда Дональд Трамп стал президентом первый раз в 2016 году, то он был полон надежд, что отношения между странами изменятся, ведь они были знакомы лично с 1994 года.

"Дональд Трамп любит Аллу Пугачеву! И является ее большим поклонником. В 1994 году именно миллиардер пригласил певицу дать концерт в знаменитом зале "Тадж-Махал" в Атлантик-Сити. Я был там с Аллой. Мы только сыграли свадьбу. Именно с легкой руки Трампа Пугачева оказалась первой артисткой из России, выступившей в этом легендарном месте", — заявлял Филипп Киркоров.

Российский артист рассказал, как отреагировал на победу Трампа в первый раз Фото: Открытые источники

В последний раз, продолжил российский артист, они лично виделись в 2013 году, когда американец приезжал в Москву на конкурс "Мисс Вселенная". Тогда он убедился в том, что это хороший и адекватный человек. Кроме того, его не покидали надежды, что Вашингтон и Москва якобы еще наладят отношения.

"Знаете, две такие большие державы, как Россия и США, должны жить в мире и дружить. Надеюсь, у нас это получится!", — говорил Филипп Киркоров.

В издании отметили также, что российский артист не стал комментировать победу Дональда Трампа 2024 года.

Напомним, 22 ноября стало известно, кого из артистов лишили государственных наград в Украине. Накануне Верховная Рада поддержала законопроект, инициированный президентом Владимиром Зеленским. Всего госнаград лишили 34 человека.