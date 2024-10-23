Снова "не те двери": Киркоров угодил в скандал из-за фразы с "котиком" (видео)

По словам Филиппа Киркорова, такую дразнилку употребляли в его детстве.

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57-летнего российского певца Филиппа Киркорова, который поддерживает политику Владимира Путина, проверят на пропаганду ЛГБТ. Такую информацию опубликовали пропагандистские СМИ "Газета.Ru".

Так, этому предшествовало то, что еще 16 октября в сети Ютуб было опубликовано видео "Мафия в реальной жизни" на канале блогера Дмитрия Масленникова. В этом выпуске принимал участие и Филипп Киркоров. В момент, когда к одному из гостей, у которого на лице были нарисованы усы, подошел ведущий и спросил "Кто ты, котик?" Филипп Киркоров проговорил фразу "Котик-котик, дай мне в ротик". Что вызвало бурную реакцию у присутствующих. Чтобы как-то оправдать сказанное, Филипп заявил, что такую дразнилку использовали во времена его детства.

Однако, хотя Киркоров назвал это шуткой, активисты движения "Сорок Сороков" попросили МВД проверить певца на пропаганду ЛГБТ и привлечь его к "предусмотренной законом ответственности".

По мнению активистов из "Сорока Сороков", этой фразой Киркоров призвал юношу "к совершению гомосексуального полового акта с собой" и таким образом "осуществил пропаганду ЛГБТ". Представители движения заявили, что подают на артиста заявление в МВД и выразили надежду на то, что власти уберут "этого исполнителя со сцены и с экранов", чтобы "не позориться в Год Семьи".

По оценке активистов "Сорока Сороков", 90% аудитории шоу блогера Масленникова в сети Ютуб — дети, поэтому такие высказывания артиста недопустимы и требуют наказания.

Грозит ли Киркорову наказание: комментарий юриста артиста

Адвокат Киркорова Александр Добровинский в разговоре с "Газетой.Ru" заявил, что проверка обречена на провал и Киркорову ничего не угрожает. По его словам, активисты услышали то, что хотели.

"Если эти люди находят в шутку то, что они ищут, то они всегда будут находить, что бы ни сказал Филипп или не Филипп и так далее, и тому подобное. Не знаю, знаком ли Филипп с этой организацией, о которой я впервые слышу. Думаю, что все это обречено на провал, если не на PR "Сорок сороков". Это просто смешно. Проверка, рентген, МРТ. Это все ни о чем. Ничего не будет", — отметил Добровинский.

Напомним, ранее мы писали, что отца Филиппа Киркорова могут арестовать.

Кроме этого, Фокус писал, что актер Алексей Панин рассказал новые интимные тайны Филиппа Киркорова.