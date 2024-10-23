Знову "не ті двері": Кіркоров потрапив у скандал через фразу з "котиком" (відео)

За словами Філіпа Кіркорова, таку дражнилку вживали в його дитинстві.

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57-річного російського співака Філіпа Кіркорова, який підтримує політику Володимира Путіна, перевірять на пропаганду ЛГБТ. Таку інформацію опублікували пропагандистські ЗМІ "Газета.Ru".

Так, цьому передувало те, що ще 16 жовтня в мережі Ютуб було опубліковано відео "Мафія в реальному житті" на каналі блогера Дмитра Масленнікова. У цьому випуску брав участь і Філіп Кіркоров. У момент, коли до одного з гостей, у якого на обличчі були намальовані вуса, підійшов ведучий і запитав "Хто ти, котик?" Філіп Кіркоров промовив фразу "Котик-котик, дай мені в ротик". Що викликало бурхливу реакцію у присутніх. Щоб якось виправдати сказане, Філіп заявив, що таку дражнилку використовували за часів його дитинства.

Однак, хоча Кіркоров назвав це жартом, активісти руху "Сорок Сороків" попросили МВС перевірити співака на пропаганду ЛГБТ і притягнути його до "передбаченої законом відповідальності".

На думку активістів із "Сорока Сороків", цією фразою Кіркоров закликав юнака "до вчинення гомосексуального статевого акту із собою" і в такий спосіб "здійснив пропаганду ЛГБТ". Представники руху заявили, що подають на артиста заяву до МВС і висловили сподівання на те, що влада прибере "цього виконавця зі сцени і з екранів", щоб "не ганьбитися в Рік Сім'ї".

За оцінкою активістів "Сорока Сороків", 90% аудиторії шоу блогера Масленнікова в мережі Ютуб — діти, тож такі висловлювання артиста є неприпустимими і потребують покарання.

Чи загрожує Кіркорову покарання: коментар юриста артиста

Адвокат Кіркорова Олександр Добровінський у розмові з "Газетой.Ru" заявив, що перевірка приречена на провал і Кіркорову нічого не загрожує. За його словами, активісти почули те, що хотіли.

"Якщо ці люди знаходять жартома те, що вони шукають, то вони завжди будуть знаходити, що б не сказав Філіп чи не Філіп і так далі, і тому подібне. Не знаю, чи знайомий Філіп із цією організацією, про яку я вперше чую. Думаю, що все це приречене на провал, якщо не на PR "Сорок сороків". Це просто смішно. Перевірка, рентген, МРТ. Це все ні про що. Нічого не буде", — зазначив Добровінський.

Нагадаємо, раніше ми писали, що батька Філіпа Кіркорова можуть заарештувати.

Крім цього, Фокус писав, що актор Олексій Панін розповів нові інтимні таємниці Філіпа Кіркорова.