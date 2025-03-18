"Я больше не ребенок": Филипп Киркоров сообщил о смерти отца

В последние годы у Бедроса Киркорова были проблемы со здоровьем. Он дважды перенес коронавирус, а также жаловался на боли в ногах и в сердце.

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На 93-м году скончался Бедрос Киркоров, болгарский, советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ и Народный артист Болгарии. О его смерти в соцсети сообщил Филипп Киркоров, его сын.

"Я больше не ребенок. Сегодня, 18 марта 2025 года в 15:37, ушел из жизни мой папа — Народный Артист России Бедрос Киркоров, но из сердца ты не уйдешь никогда. Цените каждое мгновение, проведенное с родными!" – гласит подпись к черно-белому фото Киркорова-старшего, сделанного в годы его молодости.

О смерти Бедроса Киркорова сообщил его сын Филипп Фото: @fkirkorov

По информации СМИ, Бедрос Киркоров умер дома, у него остановилось сердце. В последние годы артист тяжело болел — говорил о боли в сердце и ногах. Также отец Филиппа Киркорова дважды перенес коронавирус.

Деятельность Бедроса Киркорова

Бедрос Киркоров родился 2 июня 1932 года в болгарском городе Варна в армянской семье. Его родители пели в церковном хоре и часто брали сына с собой. Когда подрос, мальчик мечтал танцевать, но в танцевальном коллективе все места были заняты, и он отправился в хор. Из-за его особенного голоса мальчика прозвали "труба". Позже он занимался художественной самодеятельностью в одном из армянских клубов при общине в Болгарии под названием "Ереван", а также играл в театральной труппе.

К 17 годам он получил в ПТУ профессию сапожника-модельера, а также закончил музыкальное училище.

Во время срочной службы в армии Киркоров пел в военном ансамбле.

Путь в Москву ему проложил композитор Арно Бабаджанян, услышав в Болгарии, как Бедрос поет. Он позвал его получить там образование. В 1962 году будущая звезда эстрады переехал в столицу СССР, поступив на второй ГИТИСа в класс профессора Бориса Покровского.

Во время учебы Киркоров пел с известными оркестрами, а после окончания училища его зачислили в труппу Варненской оперы.

Карьера артиста сложилась очень успешно, и в В 1992 году он стал первым иностранным гражданином, которому присвоили звание Заслуженного артиста Российской Федерации. В 2012-м он получил звание Народного артиста РФ.

Личная жизнь Бедроса Киркорова

Главной любовью всей жизни Киркорова-старшего называют его первую жену Викторию Лихачеву, с которой он познакомился 19 августа 1964 года в Сочи на концерте в летнем театре. Певец заметил ее на восьмом ряду летнего театра. Девушка подошла к артисту за автографом, и в тот же день он сделал ей предложение. Их сын Филипп родился 30 апреля 1967 года. Брак пары длился 30 лет, до ее смерти в 1994 году. Свою дочь Филипп Киркоров назвал в честь матери, поскольку одно из двух имен Аллы-Виктории – память о бабушке.

Бедрос Киркоров с первой женой Викторией и сыном Филиппом Фото: Соцсети

Уход жены подкосил Бедроса, и он на три года впал в тяжелую депрессию и перестал гастролировать.

Второй раз он женился в 1997 году на Людмиле Смирновой, докторе экономических наук и преподавательнице института. На свадьбе не было сына жениха, поскольку Филипп посчитал это предательством памяти матери. Поговаривают, что какое-то время они даже не общались.

В этом браке у пары родилась дочь Ксения, но она скончалась спустя две недели. Родители считали, что причиной смерти стала врачебная ошибка.

Киркоров-старший и его вторая супруга Людмила Фото: Соцсети

Весной 2023 года появились слухи о разводе Бедроса со второй женой после 26 лет брака. Он начал выходить в свет с блондинкой по имени Татьяна. Певец говорил всем, что она – журналистка, не раскрывая никаких других подробностей.

Бедрос Киркоров об Украине

Артист поддерживал вторжение РФ в Украину, о чем заявлял в росСМИ. Он был уверен, что Россия "имела веские основания для начала СВО":

"Я хочу сказать, что если бы Владимир Путин не был президентом, России было бы очень плохо. Благодаря Путину мы вернули Крым, потому что это исконно русская земля. Украинцы пусть заткнут свои рты, пусть сидят тихо. Они предали Россию. Отреклись от русского языка. Это неправильно".

Бедрос Киркоров восхищался Путиным

Киркоров-старший называл Россию "Божьим государством".

"Вы пойдите в церковь российскую, вы почувствуете запах горящих свечей и запах русского православия. Именно с Богом Россия побеждала всегда. Победим и в этот раз", – говорил он.

Ранее Фокус писал, что Филипп Киркоров назвал Дональда Трампа большим поклонником Аллы Пугачевой.