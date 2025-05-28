У Филиппа Киркорова начался некроз: что с ним произошло, все подробности

У 58-летнего российского артиста Филиппа Киркорова, который несколько недель назад попал в больницу после полученного на концерте в Санкт-Петербурге ожога руки второй степени, начался некроз кожи.

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Об этом сообщает издание Super.

Редакция таблоида раздобыла медицинское заключение, где значится, что у певца – ожог второй степени, бурсит, частичный некроз кожи и лимфаденопатия.

Врачи запретили исполнителю любую физическую нагрузку. Ежедневно ему делают перевязку левой руки под наблюдением хирурга, а также проводят антибактериальную терапию, чтобы не допустить дальнейшего поражения кожи и заражения крови.

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Травму Киркоров получил во время выступления в концертном зале "Октябрьский", когда у него со спины загорелся фейерверк. Трюк, который должен был придать номеру большего эффекта, внезапно пошел не так. Рукав куртки загорелся от попадания искр, в результате чего пострадала и рука на сгибе локтя.

В видео, разлетевшемся по сети, слышно, как он кричит от боли.

Когда певца госпитализировали, он рассказал, что мужественно допел свой концерт, постаравшись скрыть серьезность травмы.

По иформации СМИ, общее состояние Филиппа осложняется тем, что он болеет сахарным диабетом, что влияет на процесс и скорость заживления ран. Однако не все верят в эту версию. Многие поклонники певца предположили, что причиной госпитализации могли стать осложнения после пластических операций и бодимодификаций.

Напомним, Фокус писал, что:

В ноябре прошлого года Филипп Киркоров попал в скандал, и его решили проверить на пропаганду ЛГБТ. От подозрений его не спасло даже то, что он поддерживает политику Владимира Путина.

В марте 2025-го артист столкнулся с утратой – его отец умер на 93-м году жизни.

Мы также писали, что Киркоров говорил о президенте США Дональде Трампе, с которым ему довелось встретиться.