У Філіпа Кіркорова почався некроз: що з ним сталося, усі подробиці

У 58-річного російського артиста Філіпа Кіркорова, який кілька тижнів тому потрапив до лікарні після отриманого на концерті в Санкт-Петербурзі опіку руки другого ступеня, почався некроз шкіри.

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Про це повідомляє видання Super. Редакція таблоїду роздобула медичний висновок, де зазначено, що у співака — опік другого ступеня, бурсит, частковий некроз шкіри і лімфаденопатія.

Лікарі заборонили виконавцю будь-яке фізичне навантаження. Щодня йому роблять перев'язку лівої руки під наглядом хірурга, а також проводять антибактеріальну терапію, щоб не допустити подальшого ураження шкіри та зараження крові.

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Травму Кіркоров отримав під час виступу в концертному залі "Жовтневий", коли в нього зі спини загорівся феєрверк. Трюк, який мав надати номеру більшого ефекту, раптово пішов не так. Рукав куртки загорівся від потрапляння іскор, внаслідок чого постраждала і рука на згині ліктя.

У відео, що розлетілося мережею, чутно, як він кричить від болю.

Коли співака госпіталізували, він розповів, що мужньо доспівав свій концерт, намагаючись приховати серйозність травми.

За інформацією ЗМІ, загальний стан Філіпа ускладнюється тим, що він хворіє на цукровий діабет, що впливає на процес і швидкість загоєння ран. Однак не всі вірять у цю версію. Багато шанувальників співака припустили, що причиною госпіталізації могли стати ускладнення після пластичних операцій і бодімодифікацій.

Нагадаємо, Фокус писав, що:

У листопаді минулого року Філіп Кіркоров потрапив у скандал, і його вирішили перевірити на пропаганду ЛГБТ. Від підозр його не врятувало навіть те, що він підтримує політику Володимира Путіна.

У березні 2025-го артист зіткнувся з втратою — його батько помер на 93-му році життя.

Ми також писали, що Кіркоров говорив про президента США Дональда Трампа, з яким йому довелося зустрітися.