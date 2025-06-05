Симптоми збігаються: лікар припустив, що у Філіпа Кіркорова можуть знайти ВІЛ

58-річний російський естрадний співак Філіп Кіркоров, який на концерті в Санкт-Петербурзі 26 квітня дістав опік лівої руки, вже кілька тижнів перебуває в лікарні, і лікарі не знають, скільки часу знадобитися, щоб вилікувати його повністю.

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Про це пишуть росЗМІ.

Згідно з інформацією, опублікованою в пресі, Кіркоров уже кілька тижнів перебуває в приватній клініці, де лікує опік другого ступеня.

Крім опіку, у нього діагностували бурсит (запалення суглобової сумки), частковий некроз (відмирання) шкіри та лімфаденопатію (збільшення лімфатичних вузлів).

Також у шоу-бізнесовій тусовці поповзли чутки, що в нього лопнув імплант на руці, який імітує потужні м'язи.

Прессекретарка артистка Катерина Успенська спростовує інформацію про наслідки невдалої пластики.

"У травні Філіп відчув себе погано: на тлі опіку, отриманого на концерті в Петербурзі, у нього запалився лікоть. Оскільки у Філіпа цукровий діабет, виникли ускладнення. Усе заживає повільніше, ніж ми думали. Лікарі поки обережні з прогнозами, не кажуть, скільки часу займе лікування. Раніше Філіп планував відпустку, але тепер довелося її скасувати. Скасували ми і всі зйомки та виступи. Почувається він уже краще", — запевнила вона.

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Зі свого боку лікар-терапевт із РФ Андрій Звонков припустив, що в артиста, який останнім часом помітно схуд, може бути куди серйозніший діагноз.

"За ВІЛ у людей найжорстокіша діарея розвивається, змінюється склад мікробіоти кишківника", — зазначив лікар і рекомендував Кіркорову перевіритися на вірус імунодефіциту людини.

Тим часом лікарі заборонили виконавцю будь-яке фізичне навантаження. Щодня йому роблять перев'язку лівої руки під наглядом хірурга, а також проводять антибактеріальну терапію, щоб не допустити подальшого ураження шкіри та зараження крові.

Раніше Фокус писав, що:

Ми також повідомляли, що у співака помер батько. Бедросу Кіркорову було 92 роки.