Киркорову поставили неутешительный диагноз: он уехал за границу на лечение (видео)

Российский певец Филипп Киркоров отправился на лечение в Грецию, где в элитном комплексе проходит терапию от геморроя. Этот диагноз у артиста обнаружили после длительной реабилитации от ожогов, полученных на концерте.

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Для лечения Киркоров выбрал элитный курорт Elounda Peninsula Luxury Resort на греческом острове Крит. По информации российских медиа, для певца подготовили специальную оздоровительную программу, которая включает процедуры с использованием ректальных свечей на основе оливкового масла, лечебные ванночки и массажи.

"У нас здесь знают, как облегчить жизнь людям с таким диагнозом", — прокомментировал один из медицинских работников отеля.

Сопутствующие болезни Киркорова

Хирургическое вмешательство Киркорову не рекомендуется из-за общего состояния здоровья и сопутствующих заболеваний, в частности сахарного диабета. Как отмечал в июле российский хирург: "Консервативные методы, такие как свечи и ванны, также могут оказаться малоэффективными, но в нынешних условиях являются единственным вариантом".

Киркоров выехал в Грецию на лечение Фото: Instagram

Проблемы со здоровьем у певца начались 25 апреля после концерта в Санкт-Петербурге, когда из-за неисправности пиротехнического оборудования загорелся его пиджак. В результате инцидента Киркоров получил воспаление суставов, частичный некроз кожи и лимфаденопатию.

Комментарий представителей певца

Пиар-директор артиста Екатерина Успенская сообщила: "Киркоров временно прекращает всю деятельность и берет отпуск по состоянию здоровья". После этого певец исчез из публичного пространства на несколько недель, а его состояние медики называли критическим.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

В ноябре прошлого года Филипп Киркоров попал в скандал, и его решили проверить на пропаганду ЛГБТ. От подозрений его не спасло даже то, что он поддерживает политику Владимира Путина.

В марте 2025-го артист столкнулся с потерей — его отец умер на 93-м году жизни.

Мы также писали, что Киркоров говорил о президенте США Дональде Трампе, с которым ему пришлось встретиться.