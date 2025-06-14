После тяжелой болезни: путинист Филипп Киркоров покинул РФ, все детали (фото)

Российский эстрадный исполнитель, который поддержал военную агрессию РФ против Украины, опубликовал в социальных сетях фото из аэропорта, сообщив об отъезде за границу.

Related video

57-летний певец после тяжелой травмы опубликовал в собственных социальных сетях фотографии из аэропорта, отметив, что отправляется за новыми приключениями. Однако не раскрыл всех деталей поездки, а также, планирует ли возвращаться.

Представители артиста также воздерживаются от комментариев относительно продолжительности его пребывания за пределами России.

Киркоров выехал из РФ Фото: Facebook

Возможная причина выезда Киркорова

Решение о выезде за границу, возможно, связано с инцидентом во время концертного выступления Киркорова в Санкт-Петербурге. Артист получил ожоги и был госпитализирован, однако его PR-команда категорически опровергает информацию о травмировании.

В то же время в медиа появились сообщения об ухудшении состояния здоровья певца из-за осложнений сахарного диабета, которые якобы привели к проблемам с заживлением ран. У Киркорова это опровергают.

Позиция относительно войны в Украине

Филипп Киркоров остается одной из самых контроверсионных фигур российской эстрады. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года артист неоднократно выражал поддержку российского руководства и участвовал в пропагандистских мероприятиях.

Певец внесен в санкционные списки ряда европейских стран и Украины как лицо, способствующее распространению российской военной пропаганды. Его концерты за рубежом регулярно сопровождаются протестами украинской диаспоры и правозащитных организаций.

Напомним, Фокус писал, что:

В ноябре прошлого года Филипп Киркоров попал в скандал, и его решили проверить на пропаганду ЛГБТ. От подозрений его не спасло даже то, что он поддерживает политику Владимира Путина.

В марте 2025-го артист столкнулся с потерей — его отец умер на 93-м году жизни.

Мы также писали, что Киркоров говорил о президенте США Дональде Трампе, с которым ему пришлось встретиться.