Після важкої хвороби: путініст Філіп Кіркоров покинув РФ, всі деталі (фото)

Російський естрадний виконавець, який підтримав військову агресію РФ проти України, опублікував у соціальних мережах фото з аеропорту, повідомивши про від'їзд за кордон.

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57-річний співак після важкої травми опублікував у власних соціальних мережах світлини з аеропорту, зазначивши, що вирушає за новими пригодами. Однак не розкрив усіх деталей поїздки, а також, чи планує повертатися.

Представники артиста також утримуються від коментарів щодо тривалості його перебування за межами Росії.

Кіркоров виїхав з РФ Фото: Facebook

Можлива причина виїзду Кіркорова

Рішення про виїзд за кордон, можливо, пов'язане з інцидентом під час концертного виступу Кіркорова в Санкт-Петербурзі. Артист отримав опіки та був госпіталізований, проте його PR-команда категорично спростовує інформацію про травмування.

Водночас у медіа з'явилися повідомлення про погіршення стану здоров'я співака через ускладнення цукрового діабету, які нібито призвели до проблем із загоєнням ран. У Кіркорова це спростовують.

Позиція щодо війни в Україні

Філіп Кіркоров залишається однією з найбільш контроверсійних постатей російської естради. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у лютому 2022 року артист неодноразово висловлював підтримку російського керівництва та брав участь у пропагандистських заходах.

Співак внесений до санкційних списків низки європейських країн та України як особа, що сприяє поширенню російської воєнної пропаганди. Його концерти за кордоном регулярно супроводжуються протестами української діаспори та правозахисних організацій.

Нагадаємо, Фокус писав, що:

У листопаді минулого року Філіп Кіркоров потрапив у скандал, і його вирішили перевірити на пропаганду ЛГБТ. Від підозр його не врятувало навіть те, що він підтримує політику Володимира Путіна.

У березні 2025-го артист зіткнувся з втратою — його батько помер на 93-му році життя.

Ми також писали, що Кіркоров говорив про президента США Дональда Трампа, з яким йому довелося зустрітися.