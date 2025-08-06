Кіркорову поставили невтішний діагноз: він поїхав за кордон на лікування (відео)

Російський співак Філіп Кіркоров вирушив на лікування до Греції, де в елітному комплексі проходить терапію від геморою. Цей діагноз в артиста виявили після тривалої реабілітації від опіків, отриманих на концерті.

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Для лікування Кіркоров обрав елітний курорт Elounda Peninsula Luxury Resort на грецькому острові Крит. За інформацією російських медіа, для співака підготували спеціальну оздоровчу програму, яка включає процедури з використанням ректальних свічок на основі оливкової олії, лікувальні ванночки та масажі.

"У нас тут знають, як полегшити життя людям із таким діагнозом", — прокоментував один із медичних працівників готелю.

Супутні хвороби Кіркорова

Хірургічне втручання Кіркорову не рекомендують через загальний стан здоров'я та супутні захворювання, зокрема цукровий діабет. Як зазначав у липні російський хірург: "Консервативні методи, як-от свічки та ванни, також можуть виявитися малоефективними, але в нинішніх умовах є єдиним варіантом".

Кіркоров виїхав до Греції на лікування Фото: Instagram

Проблеми зі здоров'ям у співака почалися 25 квітня після концерту в Санкт-Петербурзі, коли через несправність піротехнічного обладнання загорівся його піджак. Внаслідок інциденту Кіркоров отримав запалення суглобів, частковий некроз шкіри та лімфаденопатію.

Коментар представників співака

Піар-директорка артиста Катерина Успенська повідомила: "Кіркоров тимчасово припиняє всю діяльність і бере відпустку за станом здоров'я". Після цього співак зник із публічного простору на кілька тижнів, а його стан медики називали критичним.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

У листопаді минулого року Філіп Кіркоров потрапив у скандал, і його вирішили перевірити на пропаганду ЛГБТ. Від підозр його не врятувало навіть те, що він підтримує політику Володимира Путіна.

У березні 2025-го артист зіткнувся з втратою — його батько помер на 93-му році життя.

Ми також писали, що Кіркоров говорив про президента США Дональда Трампа, з яким йому довелося зустрітися.