"Я пам'ятаю": Філіп Кіркоров несподівано публічно звернувся до Софії Ротару (фото)

Російський співак Філіп Кіркоров несподівано публічно привітав Софію Ротару з днем народження, яке вона відзначила 7 серпня. Прокремлівський артист звернувся до співачки в соцмережах.

У дописі в Instagram Кіркоров показав архівні кадри з Ротару. Ба більше, він заявив, що крізь роки зустрічі з неї викликають у нього мурахи.

"Мурахи не піддаються логіці, правилам і закону. Вони з'являються там, де їх зовсім не чекають… Я пам'ятаю нашу першу зустріч і мурахи! Другу, третю, десяту, соту – завжди мурахи! Мурахи звучать як "дуже", вони як індикатор, вектор та інгібітор, вони відображають правду, справжність, дійсність, суть: коли серце б'ється часто. Софія Михайлівна, дякую вам за це почуття. Дякую за емоції, за пісні, за творчість! З днем народження! Нехай у вашому домі і серці панує любов", — написав співак, який відкрито підтримує російське вторгнення в Україну.

Філіп Кіркоров та Софія Ротару Фото: Instagram Філіп Кіркоров та Софія Ротару Фото: Instagram

У коментарях зібралися як прихильники 78-річної іменинниці, які висловили їй також свої привітання, так і росіяни, які наголошували, що Ротару підтримує Україну, тому Кіркоров знову "зайшов не в ті двері", натякаючи на скандальну "голу" вечірку, коли російські зірки опинилися в центрі скандалу, а потім просили вибачення.

Сама Ротару, яка живе в Києві під російськими обстрілами, публічно не відреагувала на звернення до неї путініста.

Позиція Кіркорова щодо війни в Україні

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у лютому 2022 року співак неодноразово висловлював підтримку путінського режиму та брав участь у пропагандистських заходах. Він внесений до санкційних списків низки європейських країн та України.

