"Не жалею": Оля Цибульская впервые показала свадебное фото с мужем, которого скрывает

Украинская певица Оля Цибульская показала единственное свадебное фото с мужем Сергеем. Пара жената 10 лет и воспитывает сына Нестора.

Долгое время знаменитость скрывала лицо своего избранника. А сегодня, 8 августа, по случаю десятой годовщины их брака Цибульская опубликовала в своем Instagram кадр из ЗАГСа.

Певица в важный день была одета в белое платье и отказалась от фаты. Между тем Сергей выбрал рубашку в бело-серую полоску. На фотографии влюбленные улыбаются на камеру.

"Единственное наше свадебное фото. Ни о чем не жалею. Сегодня 10 лет официально. Люблю", — написала артистка.

Фото со свадьбы Оли Цибульской Фото: Instagram

Личная жизнь Оли Цибульской: что известно

Певица десять лет состоит в браке с предпринимателем Сергеем Грисюком, с которым знакома еще со школы. Супруги воспитывают 10-летнего сына Нестора. Цибульская всегда активно делится моментами из своей профессиональной жизни, но личную жизнь держит преимущественно в тайне.

"Нам очень классно вдвоем, видимо вот причина, почему зрителей не приглашаем. Мы вместе более 20 лет. Он знает, что я не люблю каперсы, а я знаю, что Сергей не любит камер, интервью, фото... поэтому и не лезу со своим шоу-бизнесом. Да и жизнь на показ это не про семью", — говорила звезда сцены в интервью Фокусу.

Ранее вокруг Оли циркулировали слухи об отношениях с DZIDZIO (Михаилом Хомой), особенно из-за их творческого сотрудничества (например, песня "Цьомаю"). Обе звезды неоднократно опровергали романтический характер отношений — они просто близкие друзья и коллеги.

